A PolÃ­cia Militar deteve, nesta sexta-feira (28), um homem de 40 anos, suspeito de envolvimento em um roubo ocorrido na noite do dia 26 em MirandÃ³polis. Durante patrulhamento e diligÃªncias, os policiais receberam informaÃ§Ãµes que apontavam o indivÃ­duo como autor do crime. Ele foi localizado em um imÃ³vel na Rua dos Estudantes, onde, apÃ³s buscas autorizadas, foi encontrada uma televisÃ£o Samsung de 32 polegadas com sinais de identificaÃ§Ã£o danificados.

O equipamento possui caracterÃ­sticas semelhantes ao de uma TV furtada no dia 10 de novembro no centro de distribuiÃ§Ã£o de alimentos da Prefeitura Municipal. A vÃ­tima do roubo reconheceu o suspeito sem dÃºvidas.

Ele e o objeto foram conduzidos ao PlantÃ£o Policial, onde o caso foi registrado e a TV permaneceu apreendida para investigaÃ§Ã£o. ApÃ³s depoimentos, as partes foram liberadas.