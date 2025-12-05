Header Adds
Fique de olho

RegiÃ£o

tv_apreendida1

PolÃ­cia Militar identifica suspeito de roubo e apreende TV furtada em MirandÃ³polis

A PolÃ­cia Militar deteve, nesta sexta-feira (28), um homem de 40 anos, suspeito de envolvimento em um roubo ocorrido na noite do dia 26 em MirandÃ³polis. Durante patrulhamento e diligÃªncias, os policiais receberam informaÃ§Ãµes que apontavam o indivÃ­duo como autor do crime. Ele foi localizado em um imÃ³vel na Rua dos Estudantes, onde, apÃ³s buscas autorizadas, foi encontrada uma televisÃ£o Samsung de 32 polegadas com sinais de identificaÃ§Ã£o danificados.

tv_apreendida1O equipamento possui caracterÃ­sticas semelhantes ao de uma TV furtada no dia 10 de novembro no centro de distribuiÃ§Ã£o de alimentos da Prefeitura Municipal. A vÃ­tima do roubo reconheceu o suspeito sem dÃºvidas.

Ele e o objeto foram conduzidos ao PlantÃ£o Policial, onde o caso foi registrado e a TV permaneceu apreendida para investigaÃ§Ã£o. ApÃ³s depoimentos, as partes foram liberadas.

Related Article

castilho_incra3

Prefeitura de Castilho e INCRA firmam parceri...

nov 22, 2025Comments off

CASTILHO – A Prefeitura de Castilho e o Instituto Nacional de ColonizaÃ§Ã£o e Reforma AgrÃ¡ria (INCRA) assinaram na tarde da Ãºltima segunda-feira, 17 de novembro, acordo de

tentativa_ata1

Trio Ã© preso por tentativa...

Jovem de 20 anos foi preso e dois adolescentes

nov 05, 2025
cafe_qualidade1

Com recorde de inscritos, â...

Cati recebeu 391 amostras de cafÃ©s arÃ¡bica e canÃ©fora,

out 31, 2025
torneio_adiado1

12Âº Torneio de Pesca de Ca...

CASTILHO – O 12Âº Torneio de Pesca de Castilho,

out 21, 2025

Comments are closed.

error: Solicite a matÃ©ria por email!