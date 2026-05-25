Casal é preso em flagrante por furto qualificado em Andradina

ANDRADINA – Um casal foi preso em flagrante pela Polícia Militar após ser acusado de furtar fios elétricos e uma roda de veículo em uma residência no município de Andradina.

Segundo informações da Força Tática, as equipes foram acionadas via rádio para atendimento de uma ocorrência de furto em imóvel localizado pela Rua Acácio e Silva. Conforme denúncia, os suspeitos teriam invadido a residência mediante escalada e subtraído diversos objetos.

Com base nas características repassadas, os policiais intensificaram o patrulhamento e localizaram os envolvidos pela Rua Paulo Marim, no cruzamento com a Rua São Paulo.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o casal aproximadamente 10 metros de fios de alta tensão, um conector elétrico e um pneu com roda aro 14, materiais que haviam sido furtados pouco antes.

Questionado pela equipe, um dos abordados indicou o local de onde os objetos haviam sido retirados. Os proprietários reconheceram imediatamente os itens recuperados como sendo de sua propriedade.

Diante das evidências, os policiais deram voz de prisão ao casal por furto qualificado. Os dois foram apresentados na Central de Polícia Judiciária, onde a prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial.

Os bens recuperados, avaliados em cerca de R$ 800, foram devolvidos às vítimas.