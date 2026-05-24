Cavalgada resgata tradição nos festejos de 89 anos de Andradina

ANDRADINA – A tradição sertaneja e a história da pecuária regional estarão em destaque nos festejos de 89 anos de Andradina com a realização da 14ª Cavalgada Entre Amigos, marcada para o dia 4 de julho, sábado. O evento integra a programação oficial de aniversário da cidade e promete reunir cavaleiros, amazonas e admiradores da cultura rural em um grande desfile pelas ruas do município.



Promovida pela Associação Tradição da Terra do Rei do Gado, presidida pelo engenheiro agrônomo Carlos Bento, a cavalgada busca manter viva a memória das antigas comitivas de gado que ajudaram a construir a identidade econômica e cultural da região. Os participantes percorrem a cidade montados em cavalos adornados com equipamentos tradicionais e vestidos com trajes típicos, em uma homenagem aos homens e mulheres que fizeram da pecuária uma das principais atividades do interior paulista.



Segundo uma das lideranças do grupo, Carlos Bento Bisneto, a cavalgada vai além de um simples encontro de cavaleiros, representando um importante resgate histórico e cultural.



“É uma forma de manter viva a história e a cultura pecuária da cidade, e de homenagear os homens e mulheres que trabalharam duro para desenvolver essa atividade econômica importante. Se você é um amante da história e da cultura pecuária, não perca a chance de participar de uma cavalgada em Andradina, a mais tradicional festa popular da cidade. Não poderíamos ficar de fora dos festejos da cidade que está entrando no mapa dos grandes destinos turísticos do país”, afirmou.



História ligada ao gado

Andradina possui forte ligação com a pecuária desde sua fundação. A cidade surgiu em uma região de vastas pastagens e abundância de rios, condições ideais para a criação de gado, atividade que impulsionou o desenvolvimento econômico local ao longo das décadas.



A tradição também está diretamente associada ao legado de Antônio Joaquim de Moura Andrade, conhecido nacionalmente como o “Rei do Gado”, personagem fundamental para a expansão da pecuária na região e cuja trajetória ajudou a consolidar a identidade rural de Andradina.



Programação diversificada

Os festejos de aniversário da cidade acontecem durante todo o mês de julho, com atividades culturais, esportivas e de lazer em diferentes pontos do município.



A abertura será no dia 1º de julho com o evento “Alegria na Praça”, na Praça Moura Andrade, voltado ao público infantil. Na mesma data começa a exposição “Memórias da Copa do Mundo”, no Centro Cultural, seguindo até o dia 3.



No dia 2, a Praça Moura Andrade recebe o evento “Eu Amo Andradina”, com apresentações da APAE, do GURI e de quarteto musical. Já no dia 3 haverá show gospel com o cantor Nani Azevedo.



No dia 4, além da cavalgada, acontece o evento “Hoje é Dia de Rock”, que terá como destaque a Drum Experience Andradina, reunindo mais de 40 bateristas em apresentações de clássicos do rock. A programação inclui ainda show da banda ALL UP, cover de Charlie Brown Jr., além da apresentação da banda Live By Night.



Entre os dias 8 e 11 de julho, o Recinto de Exposições sediará a II Expoagro, com provas, exposições e shows de Loubet, Luiza Martins, Kamisa 10 e Hugo Henrique.



A programação inclui ainda desfile cívico, motocross, aeromodelismo, eventos culturais em bairros e o 5º Encontro de Carros Antigos, encerrando as comemorações no dia 26 de julho.