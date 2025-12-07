Castilho é premiada com certificado bronze no Programa de Resiliência do Estado

CASTILHO – O município de Castilho foi agraciado com o certificado bronze no Programa Município Resiliente, concedido pelo governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A cidade obteve a terceira maior pontuação entre os 98 municípios paulistas que atingiram nota superior a 70, demonstrando sua excelência na gestão de risco de desastres.





A subsecretária de Assistência Social, Flávia Soares de Souza, e a coordenadora da Defesa Civil em Castilho, Neide Souza, estiveram em São Paulo para representar o município e receber o certificado das mãos do governador.

A premiação foi realizada na tarde desta segunda-feira, 1º de dezembro, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, durante o lançamento da Operação “SP Sempre Alerta – Chuvas 2025”.

O Programa Município Resiliente certifica cidades por sua gestão de risco de desastres, garantindo prioridade no acesso a recursos da Defesa Civil estadual. A nota é calculada com base em indicadores do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) do Programa Município Verde Azul, e da campanha Construindo Cidades Resilientes (MCR2030), da ONU.

A certificação é um reconhecimento ao esforço e dedicação da equipe municipal em promover a resiliência e a segurança da população castilhense. A cidade agora se junta ao seleto grupo de municípios que demonstram compromisso com a gestão de riscos e a proteção da população.

SP SEMPRE ALERTAS – CHUVAS 2025 – O governador Tarcísio aproveitou para lançar o programa SP Sempre Alerta – Operação Chuvas.

A iniciativa da Defesa Civil do Estado marca a abertura do período mais sensível para deslizamentos, enchentes e enxurradas no estado e busca garantir mais precisão nas previsões, agilidade nos alertas e capacidade de resposta.

Entre os dias 1º de dezembro e 31 de março, todo o Sistema de Defesa Civil permanece em prontidão.