Com recorde de inscritos, ‘Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo’ finaliza etapa de provas

Cati recebeu 391 amostras de cafés arábica e canéfora, que foram avaliadas na semana passada no Ital-Apta

A Diretoria de Assistência Técnica Integral (Cati) recebeu 391 amostras de cafés arábica e canéfora para o “24º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo”, promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado. Os produtos foram encaminhados ao Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta), em Campinas (SP), onde foram avaliados pela Comissão Classificadora e Julgadora do certame.

De 19 a 23 de outubro, as 376 amostras selecionadas passaram pela torra com quatro mestres e, na sequência, para a etapa de provas, quando nove degustadores profissionais as avaliaram sensorialmente.

O concurso elegerá os melhores cafés nas categorias natural, cereja descascado, fermentado, orgânico e conilon/robusta. Estão concorrendo 328 cafeicultores, de 77 municípios paulistas. A degustação está sendo realizada no Ital-Apta e a cerimônia de premiação está prevista para 18 de novembro.

‘Recorde de inscrições’

“A primeira etapa do Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo de 2025 foi encerrada com um número recorde de inscrições! Agradecemos a confiança do cafeicultor paulista e, em breve, vamos conhecer os ganhadores”, afirma o diretor da Cati, Ricardo Pereira.

Participam da organização do certame, além da Diretoria de Assistência Técnica Integral, a Coordenação das Câmaras Setoriais, a Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro) e a Diretoria de Pesquisa dos Agronegócios (Apta), por meio da Apta Regional, do Instituto de Tecnologia de Alimentos, do Instituto Biológico (IB-Apta) e do Instituto Agronômico (IAC-Apta).

Esta edição é realizada em parceria com o Sindicato da Indústria de Café de Estado de São Paulo (Sindicafé-SP) e Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic). São parceiros do concurso, ainda, Carmomaq, Kaleido e o Centro de Preparação de Café (CPC).