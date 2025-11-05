Trio é preso por tentativa de homicídio e tráfico após homem ser encontrado baleado em porta-malas de carro em Araçatuba

Jovem de 20 anos foi preso e dois adolescentes apreendidos ao confessaram que pretendiam executar a vítima, por vingança.

ARAÇATUBA – Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante na tarde de sábado (1), em Araçatuba (SP), acusado de tentativa de homicídio contra um homem de 25 anos, que foi encontrado ferido por disparos de arma de fogo, dentro do porta-malas de um carro.

O flagrante aconteceu pouco depois das 15h, após policiais militares em patrulhamento serem informados de uma ocorrência de disparo de arma de fogo e de que havia um suspeito armado na Travessa Santo Onofre, no bairro Verde Parque.

Quando seguia para o local, a equipe encontrou um veículo VW Polo, na cor preto e notou que o condutor, ao perceber a aproximação da viatura, acelerou bruscamente. Quando os policiais iriam iniciar o acompanhamento, o veículo colidiu contra um alambrado.

Detidos

Segundo a polícia, imediatamente após a colisão os policiais desceram da viatura e deram ordem aos ocupantes do Polo para que saíssem do veículo. Eles tentaram fugir a pé, sendo que o jovem de 20 anos e os dois adolescentes foram detidos.

O quarto ocupante do carro conseguiu escapar. Apesar do apoio de outras equipes, inclusive do helicóptero Águia, que realizou o cerco e patrulhamentos pelas imediações, porém, esse suspeito não foi localizado.

Porta-malas

Ainda de acordo com a polícia, após a colisão do carro com o alambrado, a vítima abriu o porta-malas e gritou por socorro, informando que havia sido alvejada por disparos de arma de fogo.

Foi solicitado apoio de equipe de resgate e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e, durante atendimento, foi constatado que a vítima apresentava dois ferimentos por arma de fogo nas costas e diversas lesões na cabeça e no braço, provocadas por arma branca.

Revólver

Durante as buscas no carro, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com numeração raspada. A arma, com capacidade para cinco disparos, estava com cinco cápsulas deflagradas. Com o grupo também foram apreendidos quatro celulares, sendo um deles da vítima.

Segundo a polícia, tanto o jovem de 20 anos como os dois adolescentes teriam confessado que pretendiam executar a vítima, alegando que ela seria responsável pela morte do primo de um dos acusados.

O também adolescente Felipe César Macedo Severino, 16, foi morto a tiros no final da tarde de 13 de dezembro de 2024, na rua Palmira Sturari Rocha, que fica entre os bairros Águas Claras e Jardim do Trevo.

Droga

Com o acusado de 20 anos a polícia encontrou R$ 491,00 em dinheiro e 87 porções de crack. Segundo o que foi informado, os investigados alegaram que o adolescente que conseguiu fugir receberia as porções de crack para assumir a autoria do homicídio, caso algo desse errado.

Todos foram apresentados no plantão policial, onde o maior, de 20 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas, corrupção de menores e associação criminosa armada e com participação de adolescente.

Já os adolescentes devem responder por ato infracional análogo à tentativa de homicídio qualificado e de tráfico de drogas. Após serem ouvidos, eles permaneceram à disposição da Justiça.

A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa e permaneceu internada para tratamento médico. A assessoria de imprensa do hospital não divulga informações sobre vítimas de tentativa de homicídio.