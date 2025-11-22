Prefeitura de Castilho e INCRA firmam parceria para Desenvolvimento Sustentável

CASTILHO – A Prefeitura de Castilho e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) assinaram na tarde da última segunda-feira, 17 de novembro, acordo de parceria para a permuta de três áreas. O município cedeu duas áreas para o INCRA realizar o Programa de Desenvolvimento Sustentável (PDS), enquanto o INCRA cedeu à Prefeitura de Castilho a área da Cachoeirinha, localizada dentro do assentamento Cafeeira.

A solenidade contou com a presença do prefeito Paulo Duarte Boaventura, da superintendente do INCRA, Sabrina Diniz, e cerca de 100 pessoas, incluindo autoridades locais e vereadores castilhenses.

O acordo foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores de Castilho.

Com a cessão da área da Cachoeirinha, o município irá transformá-la em um parque municipal ecológico e de transformação ambiental. Paulo Boaventura destacou que o local é considerado um patrimônio castilhense e que o município buscará o licenciamento ambiental visando estruturar a Cachoeirinha para melhor receber os turistas.

Aliado a questões turísticas, o Chefe do Executivo já planeja implantar programas de preservação ambiental, manutenção do equilíbrio ecológico, lazer e recreação, desenvolvimento sustentável e Educação Ambiental.

As áreas cedidas pelo município, fecularia e antigo frigorífico, passarão a ser de responsabilidade do INCRA. Ao órgão federal caberá implantar o projeto de assentamento na modalidade desenvolvimento sustentável com a produção de alimentos, dentre frutas, legumes e verduras, inclusive em produção agroecológica, livre de agrotóxicos.

Essas duas áreas já eram reivindicadas há tempos por movimentos sociais do município diretamente ao Chefe do Executivo. Sensível a causa e visando resolver dentro do que a Lei permite, o prefeito Paulo Boaventura buscou junto ao INCRA o caminho que viabilizasse a concretização da parceria.

Assessoria de Comunicação