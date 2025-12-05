Header Adds
Atleta andradinense conquista duas medalhas no Pan-Americano de Jiu-Jitsu

A atleta Nicole Barbosa, representante de Andradina e integrante da Escola de Jiu-Jitsu Budokai, teve uma participação de destaque no Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu da IBJJF, um dos eventos mais importantes do esporte nas Américas. Entre competidoras de alto nível, Nicole conquistou duas medalhas de bronze, levando o nome de Andradina ao pódio internacional.
 
atleta_jiujitsu1atleta_jiujitsu2Nicole competiu na categoria Leve, faixa azul, onde garantiu sua primeira medalha após lutas intensas e equilibradas. O desempenho excepcional também lhe rendeu a oportunidade de disputar a categoria Absoluto, que reúne atletas de todos os pesos. Demonstrando técnica, coragem e muita determinação, ela conquistou também o bronze no Absoluto.
 
A atleta destacou o papel fundamental dos patrocinadores da iniciativa privada, que colaboraram para custear sua viagem e inscrição no campeonato. Além disso, Nicole também recebeu apoio do vereador Hugo Zamboni, cuja contribuição ajudou a tornar possível o sonho de participar de uma competição dessa magnitude.
 
A Prefeitura de Andradina parabeniza Nicole Barbosa pelo excelente desempenho e pela dedicação que demonstra dentro e fora dos tatames. Sua conquista inspira novos atletas e reforça a importância do apoio ao esporte no município.

