Vacina contra a Gripe está disponível nas UBSs

ANDRADINA – A vacinação contra a influenza foi ampliada em Andradina agora é aberta a toda população e está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde de Andradina. A medida ocorre em meio ao aumento dos casos de síndromes gripais em diversas regiões do país e reforça a estratégia preventiva adotada pela Secretaria Municipal de Saúde. Na sexta-feira (22) uma ação realizou a aplicação de 115 doses no Paço Municipal.

A secretária de Saúde de Andradina, Maristela Marinho, fez um apelo para que a população procure os postos de vacinação, destacando a importância da imunização diante do atual cenário de circulação de vírus respiratórios.

A influenza é uma infecção viral aguda de alta transmissibilidade e circulação global. Os casos podem variar de leves a graves e, em situações mais severas, levar à morte, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

A vacina influenza trivalente integra o Calendário Nacional de Vacinação e é realizada anualmente devido às mutações do vírus. A atualização constante das cepas incluídas no imunizante garante maior eficácia e proteção à população.

Onde se vacinar

* UBS Vila Mineira – Rua Iguassu, nº 1195 – Vila Mineira

* UBS Santa Cecília – Rua Presidente Dutra, nº 387 – Jardim Santa Cecília

* Centro de Saúde I (Antigo PAM) – Rua Paes Leme, nº 145 – Centro

* UBS Adilson Dantas da Silva – Rua Jean Bernard, nº 691 – Jardim Europa

* UBS Norte – Rua Itar Takatsu, nº 115 – Jardim das Tulipas

* UBS Dr. Eduardo Henrique Francisquini Char (Benfica) – Rua Monsenhor Vitor Assuite, nº 2004 – Benfica

Assessoria de Comunicação