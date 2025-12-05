Header Adds
Policial

moto_adulterada1

Polícia Militar apreende motocicleta adulterada e conduz homem à delegacia em Andradina/SP

A Polícia Militar apreendeu, na noite de terça-feira (2), uma motocicleta com sinais identificadores adulterados durante patrulhamento da ROCAM em Andradina/SP. A equipe avistou um motociclista que tentou se afastar ao notar a presença policial, sendo abordado logo em seguida. Na busca pessoal, nada ilícito foi encontrado, porém, na vistoria do veículo, foram constatadas irregularidades no chassi, no motor e na placamoto_adulterada1A placa ostentada correspondia a uma motocicleta Honda Twister vermelha, enquanto o número do chassi remetia a uma Honda Fan preta, com emplacamento diferente do exibido. O número do motor também não coincidia com o original. Diante das adulterações, o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária.
A delegada de plantão ratificou a ocorrência por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, permanecendo o envolvido preso à disposição da Justiça.
Fonte: Polícia Militar

