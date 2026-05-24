Santa Casa de Andradina se prepara para o frio

ANDRADINA – Esta semana foram adquiridos uma grande quantidade de cobertores com o objetivo de proporcionar mais conforto, acolhimento e bem-estar aos pacientes internados, especialmente durante os períodos de temperaturas mais baixas.

A Santa Casa se prepara para o frio da próxima semana, para acolher com mais humanidade e carinho todos os pacientes no frio que está para chegar.

A iniciativa reforça o compromisso da instituição com a qualidade no atendimento hospitalar e com a humanização dos serviços prestados à população. Os novos cobertores serão destinados aos setores de internação, contribuindo para oferecer melhores condições aos pacientes e maior suporte às equipes assistenciais.

A ação demonstra a preocupação constante da Santa Casa de Andradina em investir na melhoria da estrutura hospitalar e no cuidado com aqueles que dependem dos serviços da instituição.

Santa Casa participa de encontro nacional sobre segurança assistencial

A Santa Casa de Andradina participou, entre os dias 12 e 14 de maio, em Brasília, da SAP (Sessão de Aprendizagem Presencial) do PROADI-SUS “Saúde em Nossas Mãos”, iniciativa promovida pelo Ministério da Saúde voltada à melhoria da qualidade e da segurança na assistência hospitalar.

Representaram a instituição as profissionais Nathieli Ferraz, coordenadora da Fisioterapia, Viviane Santos, coordenadora de Enfermagem, e Natália Assuiti, enfermeira do Controle de Infecção Hospitalar.

Durante o encontro, a UTI da Santa Casa foi destacada pelos resultados obtidos ao longo do primeiro e do segundo ano de participação no projeto, figurando entre instituições de diversas regiões do país. O reconhecimento ocorreu devido à consistência do trabalho desenvolvido pela equipe e aos indicadores alcançados na assistência aos pacientes.

A participação no programa reforça o compromisso da Santa Casa de Andradina com a qualidade dos serviços prestados, a segurança dos pacientes e o aprimoramento contínuo dos processos hospitalares.

Assessoria de Comunicação