Andradina inaugura Centro Dia para acolhimento e convivência de idosos

A cidade de Andradina ganhou um novo espaço voltado ao amparo da terceira idade: o Centro Dia. O local foi planejado para acolher idosos que passam o dia sozinhos ou cujas famílias trabalham e não têm com quem deixá-los, garantindo convivência, segurança e a manutenção dos vínculos familiares.

A criação do centro nasceu de uma proposta da Promotoria de Justiça local, acolhida pela administração municipal como uma prioridade para a sensibilidade e o cuidado humano.





HOMENAGEM E LEGADO

O novo edifício foi batizado com o nome de Sandra Lopes, em uma homenagem póstuma aprovada pela Câmara Municipal. Sandra Lopes era irmã do atual prefeito Mario Celso e dedicou mais de 30 anos de sua vida às causas assistenciais em Andradina.

EXPANSÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, a abertura do Centro Dia expande a rede de acolhimento do município, que já conta com o Centro de Convivência dos Idosos (CCI) na Vila Pascoal. O objetivo é fortalecer a estrutura de bem-estar social da cidade, integrando ações de assistência, saúde e educação para dar suporte humanizado aos moradores.

QUEM FOI SANDRA LOPES

Nascida em Andradina em 1954, Sandra Maria Lopes da Silva teve uma trajetória marcada pelo serviço comunitário:

• Início: Criada no bairro Passarelli, trabalhou no cartório eleitoral por mais de duas décadas.

• Atuação Social: Atuou de forma marcante na área social do município em diferentes gestões, idealizando e trazendo projetos inéditos para as famílias carentes de Andradina.

• Formação: Aos 50 anos, uniu a experiência prática à acadêmica, graduando-se em Assistência Social pela AEMS, em Três Lagoas.

• Legado: Faleceu em setembro do ano passado, deixando três filhos e seis netos, além de uma história de dedicação aos menos privilegiados, especialmente aos idosos.

Assessoria de Comunicação