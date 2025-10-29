União Liverpool vence Guarani na rodada inicial do Bate Coração

ANDRADINA – O União Liverpool (cinza) precisou literalmente suar a camisa para vencer o Guarani (verde) por 1 a 0 em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Bate Coração 2025, ocorrida na noite de sexta-feira, 24, no estádio municipal Evandro B. Calvoso, palco onde se desenvolverá todo o evento esportivo deste ano. Antes houve outra partida com cerimônia oficial que deu início à competição.

Como era de se esperar, as duas equipes atuaram forte na marcação em seu meio de campo, pretendendo não dar chances para que o adversário chegasse ao gol, e isso deu resultado na primeira etapa encerrando sem abertura no placar. Os dois goleiros também contribuíram com boas defesas, evitando os gols adversários.

Até parecia que seria o resultado até o final do jogo. Só pareceu. Em um belíssimo chute de longe, o meio de campo Flávio Capitelli, o “Boca”, acertou um petardo, sem chances para o goleiro do Guarani, abrindo o placar para o União Liverpool. Todos apostavam que a partir do gol as duas equipes se abririam, uma para tentar o empate, a outra para ampliar mais e garantir um bom resultado, mas acabou terminando a partida no placar magro mesmo, mas que garantiu os três primeiro pontos no campeonato para o União Liverpool.

PRÓXIMA RODADA

Sexta-feira – 31/10

19h – CSA Nordeste X ATC Império

20h30 – ATC Porto X Prando/ATC

Sábado – 01/11

17h – Top Turbo X Guarani

18h15 – Amigos da Bola X Lyon