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Andradina

No esboço do projeto da duplicação, rodovia perderá as alças de acesso para a Av. Rio Grande do Sul. Foto: Moises Eustaquio

Câmara de Andradina pede melhores estudos antes da duplicação da Integração

Legislativo andradinense propõe reavaliação técnica da duplicação da rodovia, que se concretizado, pode estrangular Av. Rio Grande do Sul

ANDRADINA – Em um gesto de responsabilidade institucional e sensibilidade aos anseios da comunidade, a Câmara de Vereadores de Andradina formaliza junto ao Governo do Estado um pedido de reavaliação técnica do projeto de duplicação da Rodovia da Integração (SP-563), no trecho urbano do município.

No esboço do projeto da duplicação, rodovia perderá as alças de acesso para a Av. Rio Grande do Sul. Foto: Moises Eustaquio

No esboço do projeto da duplicação, rodovia perderá as alças de acesso para a Av. Rio Grande do Sul. Foto: Moises Eustaquio

A iniciativa, que conta com a participação direta da deputada estadual Fabiana Bolsonaro [foto abaixo], não se opõe ao avanço da infraestrutura viária, mas busca assegurar que o progresso caminhe em harmonia com a preservação do tecido econômico e social local.

O pleito dos parlamentares parte do reconhecimento dos relevantes investimentos estaduais em mobilidade e segurança viária. Contudo, aponta para a necessidade de um olhar mais apurado sobre as consequências práticas das intervenções propostas, especialmente no que diz respeito às alterações no sistema de acesso pela Avenida Rio Grande do Sul — principal eixo de entrada e circulação urbana de Andradina.

Atualmente, mais de 20 mil usuários utilizam diariamente esse corredor, consolidando-o como uma artéria vital para o fluxo econômico e logístico do município. A proposta de modificação, ao prever mudanças substanciais nesse acesso, suscita preocupações legítimas quanto à fluidez do trânsito, ao deslocamento cotidiano da população e, sobretudo, à manutenção da atividade comercial instalada ao longo da via.

Experiências culturais

A Câmara defende a elaboração de estudos técnicos complementares que contemplem alternativas de acesso mais eficientes, capazes de conciliar os avanços estruturais com a preservação dos empreendimentos já consolidados. Entre os pontos centrais da reivindicação estão a garantia da mobilidade urbana eficiente, a segurança viária contínua e a mitigação de impactos negativos sobre empresas que desempenham papel estratégico na economia regional.

Nesse contexto, ganha relevo a situação do Auto Posto Viajantes, empreendimento que se firmou como verdadeiro hub logístico no corredor da SP-563. Sob a liderança do empresário Ricardo Citro, o estabelecimento exerce função essencial no suporte ao agronegócio, especialmente durante os períodos de safra, quando o fluxo de caminhões se intensifica de forma expressiva. A projeção de crescimento — de 9 mil para 12 mil caminhões mensais entre 2025 e 2026 — evidencia a importância estratégica do local, tanto para o abastecimento quanto para o descanso e manutenção de frotas.

Ao receber o estudo elaborado pelo Legislativo, o empresário manifestou reconhecimento pelo empenho dos vereadores, destacando a relevância de um debate técnico que considere, de forma equilibrada, os impactos econômicos e operacionais decorrentes das mudanças previstas.

Não se trata, entretanto, de um caso isolado. Empresas como a Citroplast Indústria de Papéis Ltda e o Auto Posto Sertanejo, igualmente inseridas no perímetro da rodovia, também figuram entre os empreendimentos potencialmente afetados. Responsáveis por significativa geração de empregos e arrecadação tributária, tais estabelecimentos representam pilares do desenvolvimento local. Eventuais restrições de acesso poderão comprometer sua competitividade e desencadear efeitos negativos em cadeia, com reflexos diretos na economia municipal e regional.

Diante desse cenário, a Câmara de Andradina reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, defendendo que obras de grande envergadura, como a duplicação da SP-563, sejam conduzidas com planejamento técnico rigoroso, diálogo institucional e respeito às dinâmicas econômicas já estabelecidas.

Consórcio Andradinense de Jornalistas

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