Julia Naomi e Rogério Shirai são campeões brasileiros no Rio de Janeiro

A natação andradinense está em festa pelos brilhantes resultados obtidos nessa última semana no Campeonato Brasileiro Infantil de Verão- Troféu Maurício Beken. A parceria ATC/PREFEITURA MUNICIPAL/CORINTHIANS, criou corpo, e os atletas andradinenses foram gigantes no Campeonato Nacional dessa categoria de base, 13 e 14 anos, que foi realizado no período de 24 a 29 do mês de novembro no Parque aquático Júlio Delamare (Maracañanzinho) no Rio de Janeiro.



O objetivo maior é preparar os atletas que futuramente serão os integrantes da seleção olímpica brasileira. Já é projeto da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos- CBDA, montar um grupo de nadadores dessa categoria para começar sua carreira internacional através de clínicas e competições fora do País. Cerca de 810 atletas de 142 dos principais clubes do Brasil participaram: Corinthians Paulista, Pinheiros, SESI, Paineiras do Morumbi, Unisanta de Santos, Flamengo, Fluminense, Tijuca, Minas Tênis Clube, Curitibano, Grêmio Náutico União e outros. De Andradina participaram dois valentes guerreiros que atingiram os rigorosos índices exigido pela Confederação Brasileira: Julia Naomi Utida de Sousa, 14 anos e Rogério Ryu Stalberg Shirai, 13 anos que foram integrantes da equipe Corinthiana formada por 32 atletas. Dessa vez deu tudo certo.



Os atletas se prepararam ao longo do ano que teve início na segunda quinzena de janeiro com treinos rigorosos dentro e fora da água para essa missão. Foram oito medalhas (4 de ouro , três de prata e uma de bronze), um recorde Brasileiro , um índice técnico de categoria e sete classificações no ranking brasileiro .



Isso tudo foi uma somatória valiosa de pontos e ajudou em muito a equipe Corinthiana conquistar o título de vice campeã do Campeonato com 1053 pontos. Julia Naomi conquistou seis lindas medalhas: foi a grande campeã dos 100m livre, a prova nobre da natação, com a expressiva marca de 58″38, o que lhe rendeu o melhor índice técnico da categoria infantil 2 feminino (14 anos) e foi eleita a melhor atleta da competição recebendo um troféu da CBDA. Ela ainda levou duas medalhas de ouro nos revezamentos 4x100m livre e 4x100m medley, sendo que no revezamento de livre, bateram o recorde Brasileiro da categoria. E também levou duas prata nos 50m livre e revezamento 4x200m livre, fechando com um bronze no 4x100m medley misto ( 2 meninos e 2 meninas ).



Rogério Shirai, o “Japonês Voador”, foi o grande campeão brasileiro nos 200m costas, a mesma prova que ele venceu no brasileiro de inverno em Bauru, se tornando bi campeão brasileiro dessa prova. E também foi vice campeão dos 100m costas numa prova super disputada. Nada mal pra um menino de 13 anos que foi federado esse ano, e já acumula conquistas a nível nacional. Ele participou de cinco provas individuais e dois revezamentos. Nos 200m e 400m livre ficou em quarto lugar, por pouco não foi pro pódio.



O professor Careca também foi premiado com um Troféu da CBDA pelo índice técnico da Julia Naomi, sendo eleito o melhor técnico da categoria infantil 2 femino do Brasil. Para o professor , esse foi o melhor resultado de Andradina em campeonato Nacional desde que ele assumiu a natação em 1991 , e esse Troféu tão sonhado há muitos anos, vem coroar toda sua carreira de treinador. Os atletas estão de parabéns pelo resultado e pela atitude e nos encheram de orgulho e alegria com as conquistas dessas preciosas medalhas no mais difícil campeonato da categoria. Agradecimentos ao ATC, ao governo de Andradina, ao Sport Clube Corinthians, a Associação de pais da natação e todos os colaboradores amigos que não medem esforços pra natação ter chegado a esse nível de alto rendimento.

Assessoria de Comunicação