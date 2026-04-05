Santa Casa recebe mais uma emenda de R$ 100 mil para cirurgias

ANDRADINA – O vereador André Lopes anunciou esta semana mais uma emenda no valor de R$ 100 mil para a realização de cirurgias em Andradina. Segundo o diretor administrativo da Santa Casa de Andradina, Ernesto Júnior, o dinheiro será utilizado no maior mutirão de cirurgias já realizado na cidade, em uma força-tarefa que tem como principal objetivo reduzir o tempo de espera por procedimentos no Sistema Único de Saúde (SUS). A ação tem início com consultas para averiguação de necessidade de cirurgia de cataratas.

“Ficamos felizes em anunciar mais essa emenda, da deputada Fabiana Bolsonaro, que vai ajudar a diminuir a espera por cirurgias pelo Sistema único de Saúde Sus”, disse André Lopes no anúncio da emenda, em uma reunião que também contou cm a presença do Interventor da Santa Casa, Fernando Canevari.

Segundo Ernesto Júnior, que também é secretário de Governo da Pre3feitura de Andradina, a ação será realizada na Santa Casa de Andradina e deve contemplar desde cirurgias simples identificadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) até procedimentos de maior complexidade, como cirurgias de catarata e eletivas.

“São cirurgias que podem mudar a vida das pessoas, mas que o SUS não tem potencial de atendimento rápido. Por isso, vamos reduzir essa espera e fazer o que é necessário para melhorar a qualidade de vida da população”, destacou o diretor administrativo do hospital, Ernesto Júnior.

O mutirão é uma continuidade do programa “Cirurgia Agora”, criado ainda no primeiro mandato da atual gestão municipal, que já vinha utilizando recursos próprios e emendas impositivas de vereadores para acelerar atendimentos. Desta vez, a iniciativa ganha maior escala com o reforço de emendas parlamentares estaduais e federais. Os recursos também serão utilizados para a aquisição de equipamentos.

“Vamos investir quase quatro milhões dessas emendas para realizar essas cirurgias, pois temos uma demanda significativa e queremos dar uma resposta rápida à população. Parte do dinheiro também será usado na compra de equipamentos”, completou o diretor.

Emendas parlamentares

Emendas Estaduais

Fabiana Bolsonaro – R$ 100.000,00 Major Mecca — R$ 150.000,00 Fabiana Bolsonaro — R$ 100.000,00 Luiz Claudio Marcolino — R$ 200.000,00 Rafael Saraiva — R$ 175.000,00 Dani Alonso — R$ 100.000,00 Barros Munhoz — R$ 150.000,00 Valdomiro Lopes — R$ 130.000,00 Professora Bebel — R$ 100.000,00 Sebastião Santos — R$ 150.000,00 Dirceu Dalben — R$ 250.000,00 Rômulo Fernandes — R$ 100.000,00 Dani Alonso — R$ 100.000,00

Total de emendas estaduais: R$ 1.805.000,00

Emendas Federais Renata Abreu — R$ 300.000,00 Arlindo Chinaglia — R$ 150.000,00 Arnaldo Jardim — R$ 600.000,00 Capitão Augusto — R$ 300.000,00 Kim Kataguiri — R$ 800.000,00 Miguel Lombardi — R$ 100.000,00

Total de emendas federais: R$ 2.250.000,00

Total geral de recursos: R$ 4.055.000,00