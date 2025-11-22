Header Adds
Fique de olho

Esportes

Casa de Carnes Dois Amigos

Casa de Carne Dois Amigos aplica sonora goleada na Nova Opção no Interno do Cecam

ANDRADINA – O time da Casa de Carnes Dois Amigos (laranja), aplicou sonora goleada por 6 a 0 frente ao Petiscaria Nova Opção (amarelo), na abertura do Campeonato Interno de Futebol mini campo de final de ano do Cecam, realizada na noite da última quarta-feira (19), marcando assim uma grande estreia da equipe, cuja final está programada para o dia 19 de dezembro, não havendo nenhum imprevisto.

A partida foi apitada pelo juiz Alberto Pipino, que acabou expulsando um jogador do Nova Opção, Eduardo Guinami, por reclamação (dois amarelos e o vermelho em seguida). Com isso ele está suspenso da próxima partida de sua equipe e ainda terá que pagar uma cesta básica, que será revertida para uma entidade  escolhida pela diretoria do clube.

Desde o início o time da Casa de Carnes Dois Amigos se impunha em campo, aproveitando que o adversário estava desfalcado de dois atletas importantes devido a compromissos em outros municípios. Mas como a equipe não tem nada a ver com isso, tratou de abrir o placar rapidamente e, sabendo que o adversário tentaria buscar o empate, se postou de maneira que seus velozes atacantes (Rafinha, Frank, Cavalo, entre outros), chegasse rapidamente ao gol da Nova opção.

A construção de um placar elevado foi questão de tempo e ao final da partida, dava a impressão de que poderia ate ser por mais gols, porém, o treinador Nilson Tuffy soube dosar seus “pupilos” e promoveu  entrada de todos a disposição, alegrando aqueles que não devem entrar com tanta frequência nos jogos futuros.  

O campeonato continua na próxima quarta-feira, 26, com mais dois jogos, a partir das 19h. Vale lembrar que quatro, das cinco equipes participantes do torneio interno se classificam para a próxima fase, as semifinais, portanto, é bom quem perdeu tentar corrigir os erros, chamar todos os atletas inscritos para participarem da próxima rodada, porque, se tiverem duas derrotas nessa fase, dificilmente avança para as semifinais.

MIL NOTICIAS 

Related Article

Dogão Lanches

Dogão Lanches vence por 2 a 1 o Prando Trans...

nov 22, 2025Comments off

ANDRADINA – A equipe do Dogão Lanches (cores Pink e azul), literalmente suou a camisa para vencer por 2 a 1 o Prando Transportes (preto), na segunda

União Liverpool conquistou 3 importantes pontos na rodada inicial do Bate Coração. Foto: MANOEL MESSIAS

União Liverpool vence Guar...

ANDRADINA – O União Liverpool (cinza) precisou literalmente suar

out 29, 2025

ATC/Porto e Lyon fazem um g...

ATC Porto venceu por 2 a 1 em jogo

out 29, 2025

Borussia vence Amigos da Bo...

ANDRADINA – O Borussia (preto/amarelo) conseguiu importante resultado na

out 29, 2025

Comments are closed.

error: Solicite a matéria por email!