Casa de Carne Dois Amigos aplica sonora goleada na Nova Opção no Interno do Cecam

ANDRADINA – O time da Casa de Carnes Dois Amigos (laranja), aplicou sonora goleada por 6 a 0 frente ao Petiscaria Nova Opção (amarelo), na abertura do Campeonato Interno de Futebol mini campo de final de ano do Cecam, realizada na noite da última quarta-feira (19), marcando assim uma grande estreia da equipe, cuja final está programada para o dia 19 de dezembro, não havendo nenhum imprevisto.

A partida foi apitada pelo juiz Alberto Pipino, que acabou expulsando um jogador do Nova Opção, Eduardo Guinami, por reclamação (dois amarelos e o vermelho em seguida). Com isso ele está suspenso da próxima partida de sua equipe e ainda terá que pagar uma cesta básica, que será revertida para uma entidade escolhida pela diretoria do clube.

Desde o início o time da Casa de Carnes Dois Amigos se impunha em campo, aproveitando que o adversário estava desfalcado de dois atletas importantes devido a compromissos em outros municípios. Mas como a equipe não tem nada a ver com isso, tratou de abrir o placar rapidamente e, sabendo que o adversário tentaria buscar o empate, se postou de maneira que seus velozes atacantes (Rafinha, Frank, Cavalo, entre outros), chegasse rapidamente ao gol da Nova opção.

A construção de um placar elevado foi questão de tempo e ao final da partida, dava a impressão de que poderia ate ser por mais gols, porém, o treinador Nilson Tuffy soube dosar seus “pupilos” e promoveu entrada de todos a disposição, alegrando aqueles que não devem entrar com tanta frequência nos jogos futuros.

O campeonato continua na próxima quarta-feira, 26, com mais dois jogos, a partir das 19h. Vale lembrar que quatro, das cinco equipes participantes do torneio interno se classificam para a próxima fase, as semifinais, portanto, é bom quem perdeu tentar corrigir os erros, chamar todos os atletas inscritos para participarem da próxima rodada, porque, se tiverem duas derrotas nessa fase, dificilmente avança para as semifinais.