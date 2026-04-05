Prefeitura entrega novo espaço para o TEA Andradina

A Prefeitura de Andradina inaugurou na quarta-feira (1) um novo espaço dedicado ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), localizado na Rua Santa Terezinha, 1136. A iniciativa marca um avanço importante na estrutura de atendimento especializado no município, especialmente durante o mês de conscientização sobre o autismo, o Abril Azul.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Mário Celso Lopes, do vice-prefeito Lucas Lopes, da secretária de Educação Estela Goda, da secretária de Saúde Maristela Marinho, além do presidente da Câmara Municipal de Andradina, Guilherme Pugliese, dos vereadores Professor Klebinho e Marcel Calestini, da Educadora de Saúde, Eloá Pessoa e membros da equipe de governo.

Durante a inauguração, o prefeito destacou o compromisso da gestão com a ampliação dos serviços voltados à inclusão. “O que estamos fazendo é “entrega”. Temos um governo que entrega respostas diante das necessidades. O novo espaço foi planejado com atenção às necessidades das pessoas com TEA, visando ampliar a qualidade dos atendimentos e fortalecer as ações de inclusão no município. Se precisar mais, vamos ampliar mais”, afirmou.

O novo centro foi estruturado para oferecer um ambiente mais adequado, humanizado e eficiente tanto para os usuários quanto para seus familiares. A proposta é ampliar a capacidade de atendimento e, com a conclusão das melhorias, abrir novas vagas para atender a demanda crescente.

A secretária de Saúde, Maristela Marinho, ressaltou a importância da iniciativa para reduzir a dependência de atendimentos fora do município. “Estamos dando um passo fundamental para garantir que nossas crianças e suas famílias tenham acesso mais próximo e contínuo ao diagnóstico e tratamento. Antes, muitos precisavam se deslocar até Araçatuba, o que dificultava a adesão às terapias”, explicou.

Já a secretária de Educação, Estela Goda, destacou o impacto do centro na inclusão escolar. “Esse espaço fortalece o trabalho conjunto entre saúde e educação, permitindo um acompanhamento mais eficaz dos alunos com TEA. Isso reflete diretamente na qualidade do ensino e no desenvolvimento dessas crianças”, disse.

De acordo com o coordenador Lucas Aquino, o Centro Integrado reúne o atendimento ao TEA juntamente com o CAE, consolidando um trabalho que já vem sendo desenvolvido desde 2023. A unidade conta com uma equipe multiprofissional formada por neurologista, psiquiatra, psicólogos, fonoaudiólogos e terapeuta ocupacional, oferecendo diagnóstico, tratamento e reabilitação.

Até então, Andradina não dispunha de um serviço completo dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento a pessoas com TEA, considerado de alta complexidade. Os atendimentos eram realizados em Araçatuba, a cerca de 120 quilômetros de distância, o que dificultava o acesso, especialmente para terapias semanais.

O Transtorno do Espectro Autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por alterações na comunicação, interação social e padrões de comportamento repetitivos. Diante da alta demanda e da necessidade de ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento adequado, o município estruturou o novo centro como estratégia para suprir essa lacuna.

O espaço também presta homenagem à professora e coordenadora da Educação Infantil Ana Paula de Almeida Medeiros, reconhecida por sua dedicação ao atendimento de crianças com TEA e outras deficiências. Com uma trajetória iniciada em 1994 na rede municipal, Ana Paula deixou um legado de compromisso, acolhimento e busca constante por qualificação, sendo lembrada como uma profissional exemplar e uma grande parceira de trabalho.