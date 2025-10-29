ATC/Porto e Lyon fazem um grande jogo pela primeira rodada do Bate Coração 2025

ATC Porto venceu por 2 a 1 em jogo com presenças de grandes nomes do esporte regional e estadual do futebol

ANDRADINA – O ATC/Porto (amarelo e azul) e o Lyon (azul) fizeram o melhor jogo da primeira rodada do Bate Coração 2025, em partida realizada no início da noite de sábado (25), no estádio municipal Evandro B. Calvoso, com jogadas de muita técnica e preparo físico apurado. Com isso, as duas das equipes se credenciam a terem um belo futuro na competição. O placar terminou 2 a 1 para o ATC Porto, mas ninguém duvida que poderia ser ao contrário também.

O ATC Porto, capitaneado pelo esportista Vicente Oliveira Neto, trouxe jogadores de renome municipal, além de outros grandes expressões que atuaram no futebol profissional, como é o caso do ala André Cunha, ex-Palmeiras e Ponte Preta. Mesmo com 40, o toque refinado e o preparo físico mais apurado, faz dele um jogador que faz o diferencial em um campeonato como o de Andradina.

Prova disso são as bolas paradas, que sempre leva perigo ao adversário e em uma bela cobrança de escanteio dele, o atacante Wendel Nesyama, o “Japa”, fez um golaço de cabeça, abrindo o placar para o ATC Porto. Japa também fez o segundo, e parecia que viria mais, porém, o Lyon conseguiu equilibras as forças em campo e diminuiu com o habilidoso Tanaka.

Mesmo com a derrota, o Lyon sabe que poderá ir longe na competição, pois deu sinais claros que, mesmo diante de um forte adversário como o ATC Porto, conseguiu equilibrar o jogo e só não empatou por detalhes, algo inerente ao futebol.

PRÓXIMA RODADA

Sexta-feira – 31/10

19h – CSA Nordeste X ATC Império

20h30 – ATC Porto X Prando/ATC

Sábado – 01/11

17h – Top Turbo X Guarani

18h15 – Amigos da Bola X Lyon