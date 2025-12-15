Homenagens e jantar de confraternização marcam os 65 anos do Sindicato Rural de Andradina

Evento comemorativo serviu para prestar homenagens a pioneiros que marcaram suas passagens a frente do Sindicato

ANDRADINA – Um jantar de confraternização, ocorrido na noite de sábado (13), no recinto Miguel Rodrigues Silva, local da Expoan, no bairro Santa Cecília, foi marcado pela entrega de três homenagens para associados e diretores que fizeram história ao longo dos 65 anos do Sindicato Rural de Andradina, demonstrando com isso o fortalecimento da entidade junto de sua diretoria e seus associados, a principal razão de sua existência. Mais do que uma confraternização, um encontro com a história.

A tradicional festa de confraternização do Sindicato Rural de Andradina neste ano de 2025 ganhou significado especial reunindo a classe produtora para uma noite marcada pelas homenagens aos pioneiros da entidade, com comida especial dignamente oferecido pelo mestre Denuncio Foods, musica da boa Com Franklin Schweter e três homenagens que arrancaram aplausos dos presentes.

Sob a liderança do presidente Livanei Carvalho de Oliveira, que encerra o segundo ano de seu segundo mandato com alta aprovação, com um total de 12 anos na diretoria na entidade, ele e o Sindicato reafirmaram suas forças políticas e sociais, trazendo a força do passado e do presente em um único local.

HOMENAGENS AOS PIONEIROS

Depois da execução do hino nacional, com diretores presentes perfilados à frente do salão, o ponto alto da noite foi a entrega das homenagens para três pioneiros (ou seus representantes), que muito fizeram para o sucesso do Sindicato ao longo desses 65 anos.

O reconhecimento de uma vida dedicada a causa dos destinos do Sindicato foi primeiramente dedicado para Daniel Louro, um dos associados mais antigos do Sindicato. Sua presença e dedicação contínua foram exaltadas como exemplo de perseverança para as novas gerações de produtores rurais.

Dr. Sylvio Lima Marinho, o primeiro secretário do Sindicato e que inclusive foi ele quem redigiu a Ata de fundação do Sindicato Rural de Andradina, há exatos 65 anos, teve seu legado honrado diante de seus familiares, que receberam a placa em sua homenagem, com a presença do filho, o pecuarista, músico e comerciante Antônio Carlos Lima Marinho, e pelo neto, o veterinário Sylvio Lima Marinho Neto, garantindo que a memória do avô permaneça viva na entidade que ajudou a criar.

Roberto de Alencar Telles: o antigo tesoureiro, lembrado por sua integridade e serviço prestado ao Sindicato, também foi homenageado. A família subiu ao palco para receber o carinho da classe produtora, representada pela viúva, Maria Elza Gonçalves Telles, e pelos filhos Marcelo Telles e Adriana Telles.

A visão da Presidência

Em seu discurso, o presidente Livanei Carvalho de Oliveira destacou a responsabilidade de conduzir uma entidade sexagenária e a importância de honrar as raízes. Eu estou na diretoria do Sindicato há 12 anos e 6 como presidente, por isso me sinto muito honrado em estar a frente dessa entidade que tanto representa o agropecuarista.

“Celebrar 65 anos é olhar para trás com gratidão e para frente com coragem. Hoje, ao homenagearmos o Sr. Daniel Louro e as memórias do Dr. Sylvio e do Roberto Telles, estamos dizendo que o Sindicato Rural tem alicerces fortes. É essa união entre a tradição dos que começaram e a força de quem está produzindo hoje que nos move. É uma honra presidir esta casa neste momento histórico”, afirmou Livanei.

Gastronomia

Após a solenidade de homenagens e mantendo a excelência na gastronomia, foi servido o tradicional churrasco completo, acompanhado de guarnições típicas como feijão tropeiro e mandioca, além de opções como rondelli e salada tropical. Tudo preparado pela equipe Denúncio Food’s.

Presentes ao evento famílias das cidades de Andradina, Castilho, Murutinga do Sul, Nova Independência e Itapura, consolidando o jantar de final de ano não apenas como uma festa, mas como o principal ponto de encontro do agronegócio na região.