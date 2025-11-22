Dogão Lanches vence por 2 a 1 o Prando Transportes no interno do Cecam

ANDRADINA – A equipe do Dogão Lanches (cores Pink e azul), literalmente suou a camisa para vencer por 2 a 1 o Prando Transportes (preto), na segunda partida da rodada inaugural do Campeonato Interno de Futebol Mini Campo de final de ano do Cecam – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Marini, encerrando assim a primeira rodada da competição na quarta-feira (19). A final do torneio está programada para o dia 19 de dezembro próximo.

Para surpresa de alguns, mas não para sua equipe, o Dogão marcou dois gols rapidamente no segundo tempo e procurou se fechar na defesa, para não ter surpresa. Com Isso o Prando foi pra cima e o elétrico Drick “atazanou” o adversário o segundo tempo todo em busca dos gols. O Prando conseguiu marcar um, diminuindo a diferença, mas não teve forças para buscar o empate, mesmo se apresentando bem melhor do que o adversário na segunda etapa.

Os três pontos são muito bem vindos nessa fase classificatória, já que quatro, das cinco equipes passam adiante, para a semifinal.