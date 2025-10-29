Header Adds
Esportes

Borussia vence Amigos da Bola em rodada inaugural do Bate coração 2025

ANDRADINA – O Borussia (preto/amarelo) conseguiu importante resultado na primeira rodada do Bate Coração 2025, ao vencer por 3 a 1 o time do Amigos da Bola (branco), em partida realizada na tarde de sábado (24), no estádio municipal Evandro B. Calvoso, palco onde será desenrolado todo o campeonato. Aliás, o evento esportivo levado para aquele espaço arrancou elogios de muitos esportistas da cidade. “Mais seguro e mais confortável, ainda mais agora com nova iluminação de led”, disseram.

Por serem equipes equivalentes, esperava-se um jogo páreo entre as duas equipes, mas o Borussia se sobressaiu no preparo físico e conseguiu dominar o meio de campo desde o início da partida e o gol não demorou para sair, com Benevenuto Pinho. A partir do gol, Borussia “mandou” na partida e chegou aos três gols com tranquilidade.

Ainda marcaram para o Borussia Fabinho e Juquinha. Para o Amigos da Bola marcou Thiago Santos, dando números finais na partida valendo pela primeira rodada do Bate Coração 2025.]

PRÓXIMA RODADA

Sexta-feira – 31/10

19h – CSA Nordeste X ATC Império

20h30 – ATC Porto X Prando/ATC

Sábado – 01/11

17h – Top Turbo X Guarani

18h15 – Amigos da Bola X Lyon

