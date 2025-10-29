ATC Império vence Top Turbo por 3 a 1 na abertura do Bate Coração 2025

Partida inaugural teve direito as execuções dos hinos Nacional e do município no estádio municipal, onde acontecerão todos os jogos da competição.

ANDRADINA – O time do combinado ATC/Inter/Império (branco) conquistou importante vitória por 3 a 1 diante do esforçado Top Turbo (azul), na rodada inaugural do campeonato de futebol máster “Bate Coração”, categoria acima de 35 anos, em partida realizada na noite de sexta-feira (24), no estádio municipal Evandro B. Calvoso, com direito a execução dos hinos nacional brasileiro e do município e pronunciamentos de autoridades civis presentes, entre eles alguns vereadores.

O estádio Evandro B. Calvoso, que recebeu novo sistema de iluminação (mesmo tendo uma das torres apresentado pequeno problema), e uma pintura em toda sua arquibancada, setor geral e em sua volta, sediará todos os jogos do Bate Coração 2025, numa boa iniciativa do setor de esportes da municipalidade, revitalizando aquele espaço público, a anos relegado a segundo plano no esporte andradinense.

O JOGO

Quem pensava que seria o ATC Império que começaria o jogo com tudo se enganou, o Top Turbo iniciou a partida acelarando o jogo, com passes rápidos e aproveitando um “buraco” no meio de campo do adversário. O gol não demorou para sair, mesmo depois de o goleiro do ATC já ter feito duas grandes defesas. Renan abriu o placar para o Top Turbo.

Percebendo o erro, o técnico do ATC mexeu em seu meio de campo rapidinho, removendo um dos alas e colocando mais um homem para atuar no setor, dando então mais consistência nas jogadas e conseguindo equilibrar o jogo. O empate veio logo em seguida em boa jogada do atacante Marcio Tuffy, que por sinal fez uma grande partida. Ele também anotou mais um e deu vantagem ao ATC.

O terceiro gol do time veio com outro Marcio, mas o Araújo, dando então número finais à partida em importante conquista dos três primeiros pontos do campeonato.

Quatro equipes se classificam para a fase quartas-de-final do Bate Coração, que tem previsão para encerramento no dia 13 de dezembro.

PRÓXIMA RODADA

Sexta-feira – 31/10

19h – CSA Nordeste X ATC Império

20h30 – ATC Porto X Prando/ATC

Sábado – 01/11

17h – Top Turbo X Guarani

18h15 – Amigos da Bola X Lyon