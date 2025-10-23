Começa sexta-feira o Bate Coração 2025 com participação de 10 equipes

Este ano toda a competição será realizada no estádio municipal Evandro B. Calvoso, que recebeu nova iluminação e nova pintura

ANDRADINA – Começa nesta sexta-feira (24), a partir das 19h, com direito a abertura oficial com execuções dos hinos nacional e municipal, equipes perfiladas, o Bate Coração 2025, com a realização de duas partidas. O diferencial esse ano é que a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude marcou todos os jogos a serem realizados no estádio municipal Evandro B. Calvoso. Não haverá partidas aos domingos.

Sexta-feira (24/10)

19h15 – Top Turbo F. C. X ATC/Inter Império

20h30 – Borussia F. C. X Amigos da Bola

Sábado (25/10)

17h – Guarani F. C. X S. E. União Liverpool

18h15 – Lyon Andradina X ATC/Porto

OBSERVAÇÃO

Os jogos só serão adiados em caso de situações extremas, já que o gramado do estádio é dotado de drenagem e os torcedores poderão ficar abrigados de intempéries.