DIG de Andradina encontra provável cadáver de mulher desaparecida

ANDRADINA – Nesta quarta-feira (22), foi desencadeada operação policial pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Andradina, visando o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca domiciliar relacionados ao desaparecimento da Sra. Luciana Brites Leite, moradora do bairro Planalto, em Andradina/SP.

Durante as diligências foi localizado um cadáver em uma área rural, nas proximidades da barragem da usina hidrelétrica de 3 irmãos, no trajeto para a cidade de Pereira Barreto.

Foram presos: E. J. A. S., trabalhador rural, em cumprimento de mandado de prisão temporária; e T. B. P. G., promotora de vendas, presa em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), com representação pela conversão da prisão em preventiva e em cumprimento de mandado de prisão temporária.

As investigações prosseguem com diligências em curso para a devida delimitação da autoria do crime de homicídio.

"Brilhante Ação da Polícia Civil de Andradina: Crime Bárbaro é Desvendado com Eficiência e Determinação"

A Polícia Civil de Andradina, mais uma vez, demonstra sua excelência investigativa ao elucidar um crime brutal que chocou a comunidade: uma mulher desapareceu, justo à própria cunhada, registrou o desaparecimento na tentativa de enganar as autoridades, mas foi desmascarada pela equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

Com inteligência, agilidade e comprometimento, os policiais civis seguiram as pistas com precisão, revelando que a suposta vítima, na verdade, era autora de um homicídio cruel, ocultando o corpo da cunhada após o assassinato.

O caso reforça a importância do trabalho sério e dedicado da Polícia Civil de Andradina, que, com profissionalismo e sensibilidade, trouxe justiça e respostas para a sociedade.

