Araçatuba cresce como polo regional de comércio de brinquedos e atrai consumidores de toda a região

ARAÇATUBA – A cada nova vitrine colorida que surge em Araçatuba, cresce também o brilho de um setor que movimenta sonhos, empregos e renda. Em 2025, a cidade se consolidou como polo regional do comércio de brinquedos, atraindo consumidores de toda a região e reforçando o protagonismo do setor.

Entre janeiro e agosto, seis novas lojas abriram as portas, elevando para 26 o número de estabelecimentos especializados, além de uma indústria que completa a cadeia produtiva. Esse crescimento evidencia o dinamismo do comércio e a capacidade dos empreendedores de identificar oportunidades no mercado infantil, ampliando oferta e variedade de produtos para diferentes faixas etárias.

CONFIANÇA

O ritmo de expansão reflete a confiança das famílias e o fortalecimento do consumo, especialmente com a chegada do Dia das Crianças, período em que o setor atinge seu auge. O movimento aquece as vendas, atrai consumidores de cidades vizinhas e consolida Araçatuba como referência regional em brinquedos.

O crescimento é impulsionado pelos pequenos negócios. Das novas lojas, quatro são de Microempreendedores Individuais (MEIs) e duas se transformaram em Microempresas (MEs), mostrando a força de quem aposta no próprio trabalho e vê no setor infantil uma oportunidade de prosperar.

CRESCIMENTO ESPALHADO PELA CIDADE

O avanço do setor está presente em diferentes regiões da cidade. O Jardim do Prado recebeu duas novas lojas; os bairros Ezequiel Barbosa, Guanabara, Jardim Paulista e Palmeiras ganharam uma cada. Essa distribuição aproxima o comércio das famílias e facilita o acesso aos produtos, fortalecendo vendas e o vínculo com os consumidores.

Nas prateleiras, há desde brinquedos tradicionais até opções tecnológicas e educativas, agradando tanto pais nostálgicos quanto crianças conectadas. A diversidade mantém o mercado competitivo, estimula a inovação e atrai consumidores de cidades vizinhas em busca de novidades.

MERCADO IMPULSIONADO PELAS CRIANÇAS

Segundo o Censo Demográfico do IBGE (2022), Araçatuba tem 29.198 crianças de 0 a 12 anos, e a Fundação Seade registrou 1.044 nascimentos apenas no primeiro semestre de 2025. Essa base sólida sustenta o crescimento do setor e incentiva novos empreendedores, consolidando a cidade como referência no comércio infantil.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho, Alencar Sader, avalia: “O crescimento do setor de brinquedos é resultado de um comércio ativo e de empreendedores que acreditam na cidade. Nosso papel é oferecer condições para que esses negócios prosperem, com capacitação, formalização e incentivo à geração de renda.”

REFERÊNCIA REGIONAL

O prefeito Lucas Zanatta destaca o impacto econômico e social da expansão: “O comércio de brinquedos em Araçatuba vai além da venda de produtos: gera empregos, renda e atrai consumidores de toda a região. Com mais de 29 mil crianças, nossa cidade se tornou referência para compras e inovação, movimentando a economia e oferecendo experiências de qualidade para famílias.”

Em cada nova loja que se instala, há mais do que prateleiras repletas de brinquedos: há o reflexo de uma cidade que cresce com equilíbrio, valoriza o empreendedorismo e transforma alegria em desenvolvimento.

Assessoria de Imprensa