Quermesse em Planalto em setembro bateu recorde de público

Alguns internautas reclamaram que não viram esta matéria e fotos publicadas no Mil Noticias, e estamos republicando-a agora na íntegra.

ANDRADINA – A quermesse em prol da Capela São Paulo, realizada na noite de 06 de setembro último, no bairro Planalto, em Andradina, bateu recorde de público e com isso aumentou consideravelmente as vendas de frangos, leilões e prendas colocados a disposição do público. Tudo o que foi arrecadado será revertido em prol das implantações de melhorias, reformas e outras obras ao longo do ano. Os organizadores agradecem a presença de todos e também dos voluntários que ajudaram no sucesso do evento e os convidam já para o próximo ano.

Como nem todos internautas conseguiram ver suas fotos no portal do O Jornal da Região (parceiro do Mil Noticias), estamos republicando a matéria e fotos na íntegra para que todos possam constatar como foi aquela grande festa.

Foram colocados à venda frangos assado, pastéis, espetos, além daquela cervejinha gelada, refrigerante, água mineral, além do tradicional leilão de leitoas assadas, bolos caseiros, prendas em geral, alguns deles arrematados e doados novamente para irem a leilão em prol da Comunidade São Paulo.

Também não foi esquecido da galera kid, com a colocação de barracas de pescaria, salgados, bolos, além da venda particular de brinquedos pra lá de coloridos, atraindo a atenção dos baixinhos e para desespero dos pais.

Mostrando que o evento já se tornou uma tradição regional, compareceram moradores das cidades de Andradina, Murutinga do Sul, Guaraçaí e de Castilho, além de uma galera animada da cidade de São Paulo, que arrematou muitos brindes colocados à venda.

Prova de que o evento se tornou gigante, o barracão da igreja já se tornou pequeno para o grande volume de visitantes e a rua em frente da Capela São Paulo também virou passarela para desfile dessa goleada de solidariedade.

