Rapac promove 11º Chá da Tarde no Quinta das Ortências

ANDRADINA – A Rapac – Rede Andradinense de Apoio ao Paciente com Câncer, de Andradina, promoveu na tarde de domingo (12), seu tradicional 11º Chá da Tarde, em comemoração ao Outubro Rosa, no clube de campo “Quinta das Ortências”, localizado próximo do Tiro de Guerra 02/007, no bairro Pereira Jordão, em Andradina/SP. Foi um sucesso absoluto de público com mulheres de todas as camadas da sociedade andradinense dando sua contribuição para essa importante causa social.

Com a renda adquirida com o evento, a equipe da Rapac investirá na reforma do salão da entidade, que hoje atende 47 famílias. Além das obras de continuidade das famílias assistidas pela entidade.

“Prestamos apoio mensal às famílias dos pacientes em tratamento oncológico, com roupas; roupas de cama, mesa e banho; cadeira de rodas; medicamentos; fraldas; suplementos; cestas básicas de alimentos e higiene e até móveis”, citou uma emocionada Magali Tozzi, com o sucesso do evento social.

O já tradicional chá da entidade trouxe no seu cardápio um delicioso repertório de salgados, tortas, bolos e doces, para delírio dos apreciadores e “desespero das meninas que brigam com a balança”.

As mulheres presentes ainda concorreram ao sorteio de roupas, artesanato, bijuterias entre outros, tudo doado pela sociedade andradinense, além da realização bingo.

O chá faz parte de uma das várias ações para arrecadar fundos para manter a RAPAC funcionando com um atendimento humanizado aos pacientes e suas famílias.

A RAPAC é uma Associação formada por voluntários da área da saúde e pessoas de diferentes segmentos sociais, além de pacientes em tratamento e seus familiares.