Santo Antônio leva susto mas vence a AABB de Três Lagoas

ANDRADINA – O Santo Antônio (vermelho), levou um baita susto, mas acabou vencendo por 3 a 2 a equipe B da AABB de Três Lagoas/MS, em partida realizada na manhã de domingo (05), na Arena do Bugre, no jardim Brasil, válida pela 3ª Copa Máster do Guarani, na categoria acima de 57 anos. Com o resultado o time soma 6 pontos e encaminha sua classificação para a segunda fase da competição. Já a AABB “B” se complicou na competição.

stantonio_aabb1O primeiro tempo da partida foi tranquilo para o Santo Antônio, conseguindo abrir uma boa vantagem de 2 a 0 sobre o adversário, porém, o resultado favorável fez com que os jogadores dessa equipe relaxassem naturalmente, fazendo com que sofressem o empate e preocupando sua comissão técnica, que havia mexido no elenco para todos poderem participar da partida, mas se viu obrigado a voltar com seus jogadores que iniciaram o jogo.

Após isso, a equipe se reencontrou em campo e o velho e bom atacante Índio (Ezequiel Moraes), resolveu a parada e escorou de cabeça o terceiro gol, o da vitória do Santo Antônio frente ao AABB (B), de Três Lagoas/MS, somando 6 preciosos pontos. Já o time visitante se complicou de vez na competição e não deve conseguir a classificação para a próxima fase.

