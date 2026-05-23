Campeões do torneio interno do ATC são decididos nas penalidades

Depois de empates nos tempos normais, as três partidas tiveram os vencedores decididos após cobranças nas penalidades

ANDRADINA – A três finais do torneio interno do ATC, realizadas na noite de quinta-feira (21), registrou um fato inédito: A decisão do campeão de cada categoria só foi conhecida depois da cobrança em penalidades e, é claro, graças ao desempenho dos goleiros de cada equipe. Depois de cada final, ou no intervalo da partida seguinte, foram realizadas as premiações aos vencedores.

CATEGORIA MASTER 55+

Depois de um empate no tempo normal sem abertura no placar, a equipe do Apoio Rural venceu nas penalidades a GPinheiro Advocacia, ficando com o titulo da categoria. Além do título de campeão, o Apoio Rural levou ainda os troféus de artilheiro, com Inhozinho Pereira, e o de defesa menos vazada, com o goleiro Glauco, que ainda foi apontado como o “cara da partida”, contribuindo e muito para que sua equipe se sagrasse campeã. Cássio, da GPinheiro Advocacia, empatou na artilharia com Inhozinho.

CATEGORIA VETERANOS 40+

Outro empate na segunda decisão da noite, desta vez por 1 x 1, entre as equipes EMC Celulares 1x 1 Mega Semi Novos/Brinquedoteca Fada da Mamãe. Nas penalidades a EMC conquistou o cobiçado troféu de campeão da categoria.

O campeão EMC Celulares também levou os troféus de artilheiro, com Diego Oliveira e de melhor defesa do campeonato, com o goleiro Nelsinho, apontado ainda como o “cara do jogo”, contribuindo significativamente para que sua equipe levasse o troféu. Maurício Carneiro, da Spoleto – Minha Cozinha Italiana, empatou com Diego na artilharia da categoria 40+, ambos levando o merecido troféu.

CATEGORIA NOVOS

Outro empate sem abertura do placar entre as equipes Acecar Assessórios 0 x 0 Sucos Life na decisão da Categoria Novos. Nas penalidades a Acecar levou o troféu de campeão .

O artilheiro dessa categoria foi Marcelinho (Mercado Mix Mais), a defesa menos vazada foi do Sucos Life, com o goleiro Vinicius, o “Vini” e o goleiro da Acecar, Cristian, foi apontado como “cara da partida” que, a exemplo de seus colegas anteriores, contribuiu significativamente para que sua equipe se sagrasse campeão nesta categoria, sem dúvidas a mais exigida em termos de preparo físico.

O presidente Maurício Carneiro, assim como o diretor geral de esportes, Marcelo Ferraz e o organizador do torneio interno, André Garrio, o “Ratimbum”, parabenizam todos os participantes da competição pelo exemplo de garra, vontade de vencer e elevar o nome do clube em toda a cidade de Andradina.

Outras competições já estão sendo organizadas, como futevôlei, beach tennis, biribol, truco, tudo com objetivo de cada vez mais movimentar o associado como um todo. Sem contar ainda os eventos culturais promovidos pela diretoria do ATC.