Andradina conquista pódio na final da Liga CBVA de Voleibol Adaptado em Araçatuba

As equipes de Voleibol Adaptado de Andradina participaram no último domingo (5), da grande final da Liga da Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado (CBVA), realizada em Araçatuba. A competição contou com sete etapas ao longo do ano e reuniu mais de dez equipes regionais nas categorias masculinas e femininas, nas faixas etárias acima de 58 e 68 anos.



A delegação andradinense foi acompanhada pela técnica desportiva Fernanda Modeneis dos Santos e obteve resultados expressivos. O destaque foi para a equipe feminina +58 anos, que conquistou o troféu de 3º lugar. Já o time feminino +68 anos ficou em 4º lugar, enquanto o masculino +58 anos terminou a competição na 5ª colocação.



A secretária de Assistência Social, Silvana Silva Santos, destacou o comprometimento da administração municipal com a qualidade de vida da população idosa. Segundo ela, o apoio ao esporte faz parte das ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), ofertado no Centro de Convivência do Idoso.



“O Voleibol Adaptado é uma das atividades que integram esse serviço, com o objetivo de promover o envelhecimento saudável, fortalecer os vínculos comunitários, incentivar a autonomia e prevenir situações de risco social”, explicou a secretária.

Assessoria de Comunicação