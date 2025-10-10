Dupla em moto é detida com droga; um acaba preso

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na tarde de quarta-feira (8), em Andradina (SP).

Durante patrulhamento da Força Tática pela Rua Electro Bracale, os policiais avistaram uma motocicleta com dois ocupantes em atitude suspeita. Após breve acompanhamento e abordagem, o passageiro foi flagrado com cerca de 50 gramas de crack escondidos na bermuda.

Ele confessou ter comprado a droga em Castilho (SP) para comercialização. O condutor alegou que apenas levou o passageiro e receberia uma pequena porção como pagamento.

Ambos foram detidos e encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde a prisão em flagrante do passageiro foi ratificada, permanecendo preso.

Fonte: Polícia Militar