Header Adds
Fique de olho

Esportes

sub_13

Andradina é campeã regional pelo SUB 13 da Escola Ferinhas Boys

Jogando na cidade de Murutinga do Sul no último dia 02/10, contra a forte representação de Ilha Solteira, os Ferinhas Boys venceram pelo placar de 2 a 1, sendo campeões invictos pelo Campeonato Estadual da Secretaria de Esportes e Turismo do Estado de São Paulo.

sub_13Graças ao apoio da Administração Municipal, da Secretária de Governo, “os ferinhas andradinenses” puderam honrar o compromisso, representando o município e trazendo benesses à cidade. A Escola “Ferinhas Boys” sob o comando do Diretor Fabinho Garcia e seus comandados, professores Thiago de Aquino, Gustavo, “Anjim”, Rodrigo, e pais voluntários, contou ainda com o apoio integral da Secretaria de Turismo, Esportes, Cultura, Lazer e Juventude.

“O processo de socialização retrata o conceito sociológico considerando que o futebol é um jogo de conjuntos que emociona, transmite sensações e vibrações. Tratar a criança, o jovem e o adolescente com dignidade é um dos objetivos prioritários, afinal “a paixão é uma bola”, diz o jargão popular. O esporte serve para desenvolver competências, o pequeno talento aprende a respeitar regras, limites e hierarquia”, disse Fabinho.

Agora, a espera é para saber qual será o adversário da Regional de Araçatuba, enquanto isto, Thiago de Aquino, Educador Técnico, vai preparar a equipe para os desafios maiores, ou seja, consolidar a liderança regional.

Assessoria de Comunicação

Related Article

stantonio_aabb1

Santo Antônio leva susto mas vence a AABB de...

out 10, 2025Comments off

ANDRADINA – O Santo Antônio (vermelho), levou um baita susto, mas acabou vencendo por 3 a 2 a equipe B da AABB de Três Lagoas/MS, em partida

andradina_podio1

Andradina conquista pódio ...

As equipes de Voleibol Adaptado de Andradina participaram no

out 10, 2025
natacao2

Natação Andradinense clas...

Mais um grande resultado foi obtido pela Natação Andradinense

out 03, 2025
julia_equipes1

Nadadora Andradinense Julia...

A natação andradinense está em festa após a grande

out 03, 2025

Comments are closed.

error: Solicite a matéria por email!