Andradina é campeã regional pelo SUB 13 da Escola Ferinhas Boys

Jogando na cidade de Murutinga do Sul no último dia 02/10, contra a forte representação de Ilha Solteira, os Ferinhas Boys venceram pelo placar de 2 a 1, sendo campeões invictos pelo Campeonato Estadual da Secretaria de Esportes e Turismo do Estado de São Paulo.

Graças ao apoio da Administração Municipal, da Secretária de Governo, “os ferinhas andradinenses” puderam honrar o compromisso, representando o município e trazendo benesses à cidade. A Escola “Ferinhas Boys” sob o comando do Diretor Fabinho Garcia e seus comandados, professores Thiago de Aquino, Gustavo, “Anjim”, Rodrigo, e pais voluntários, contou ainda com o apoio integral da Secretaria de Turismo, Esportes, Cultura, Lazer e Juventude.

“O processo de socialização retrata o conceito sociológico considerando que o futebol é um jogo de conjuntos que emociona, transmite sensações e vibrações. Tratar a criança, o jovem e o adolescente com dignidade é um dos objetivos prioritários, afinal “a paixão é uma bola”, diz o jargão popular. O esporte serve para desenvolver competências, o pequeno talento aprende a respeitar regras, limites e hierarquia”, disse Fabinho.

Agora, a espera é para saber qual será o adversário da Regional de Araçatuba, enquanto isto, Thiago de Aquino, Educador Técnico, vai preparar a equipe para os desafios maiores, ou seja, consolidar a liderança regional.