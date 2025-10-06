Funcionário público é preso acusado de agredir médico e enfermeira na UPA de Andradina

Caso ocorreu na manhã de quinta-feira (2). Ao sair da UPA, o suspeito ainda bateu e estourou a porta de entrada.
ANDRADINA – Um funcionário público de 43 anos, que trabalha como eletricista na Prefeitura de Andradina, foi preso acusado de agredir um médico e uma enfermeira na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade na manhã da última quinta-feira (2).
Segundo o boletim de ocorrência, o médico relatou à polícia que um casal deu entrada na unidade, sendo que a mulher se queixava de dores e o homem entrou na sala sem passar pela triagem ou fazer a ficha de atendimento, contrariando o protocolo.
Ainda conforme o BO, o suspeito filmou e xingou a equipe de enfermagem. Diante disso o médico tentou intervir, quando foi agredido com um soco no rosto. A enfermeira que prestava atendimento a outro paciente também foi agredida.
Ao sair da UPA, o suspeito ainda bateu e estourou a porta de entrada. Depois, ele fugiu. A polícia encontrou o homem na casa dele.
Em depoimento, ele confirmou que iniciou a gravação com o celular para registrar a consulta médica da esposa, mas negou que tenha agredido o médico e a enfermeira. O suspeito ainda disse que foi cercado por enfermeiras no corredor e uma delas o puxou pelo braço.
O homem ainda disse que não ameaçou os funcionários e que a porta quebrou acidentalmente ao bater na parede. Uma outra parte da porta de vidro havia sido quebrada em data anterior por uma mulher que apresentava distúrbios mentais ao também procurar atendimento no local.
Ele foi levado à delegacia, onde foi indiciado por lesão corporal e ameaça, sendo preso em flagrante, aguardando audiência de custódia.
Os prejuízos emocional, corporal e material foram grandes, segundo as vítimas.