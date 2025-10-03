APAE de Andradina promove neste domingo o XXIII Leilo Fest – Leilão de Gado e Prendas

ANDRADINA – A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Portadores de Necessidades Especiais de Andradina promove neste domingo, dia 5 de outubro de 2025, o XXIII Leilo Fest, um dos eventos mais tradicionais da instituição em prol das ações sociais desenvolvidas ao longo dos anos e o maior em movimentação de fundos para continuidade de suas obras. Seu coração fica feliz em colaborar e os dos assistidos pela APAE também.

O encontro será realizado no recinto Miguel Rodrigues da Silva, local da antiga Expoan, no distrito industrial no bairro Santa Cecília a partir das 12h, com a aguardada venda na modalidade leilão (melhor oferta lançada) para o arremate de gado doados por sitiantes e fazendeiros da cidade e região, além de prendas e artesanatos convencionadas por voluntárias da Apae, reunindo grande número de pessoas da comunidade local e regional em um dia de prática de solidariedade, negócios e confraternização.

Almoço especial

Durante o evento será servido um almoço, das 12h às 14h30. Os convites têm valor de R$ 50,00, sendo que crianças até 7 anos não pagam. É importante destacar que os convites são limitados.

Tradição e solidariedade

O Leilo Fest chega à sua 23ª edição como uma das principais fontes de arrecadação da APAE, contribuindo diretamente para a manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade em benefício de centenas de famílias de Andradina e região.

Informações

Para adquirir convites ou obter mais detalhes, os interessados podem entrar em contato pelos telefones:

📞 (18) 3722-3081

📱 (18) 99798-8144

Divulgação