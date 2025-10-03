Natação Andradinense classifica quinze atletas na seleção regional

Mais um grande resultado foi obtido pela Natação Andradinense da parceria ATC/PREFEITURA MUNICIPAL. Dessa vez foi no torneio regional e seletiva para o Troféu Kim Mollo de Natação que será realizado nos dias 10 a 12 de outubro em Mococa. O evento regional da federação Aquática Paulista- FAP, foi realizado na piscina olímpica no Parque Aquático Savério Maranho em Votuporanga no último final de semana, e reuniu cerca de 315 atletas das categorias Pré-Mirim a Sênior (acima de 7 anos) das seguintes cidades: Catanduva, Rio Preto, Araçatuba, Votuporanga, Presidente Prudente e Andradina.

O time Andradinense formado por 47 valentes guerreiros sob o comando técnico dos professores Careca e Viury foram abençoados nos resultados. Quinze atletas foram convocados na Seleção Regional, cinco a mais em relação ao ano passado. O time conquistou 84 medalhas: 42 de ouro, 23 de prata e 19 de bronze, além de 13 classificações no ranking brasileiro. Resultado inspirador e que deixa todos mais motivados e confiantes no trabalho realizado: atletas, comissão técnica, pais dos Nadadores e dirigentes esportivos.

Segundo o professor Careca, o resultado foi além das expectativas, todos estão de parabéns, inclusive os atletas que não foram convocados, mas evoluíram os tempos e ajudaram no quadro de medalhas e nas classificações do ranking brasileiro. Andradina foi a segunda melhor equipe que mais teve atletas convocados nessa seleção regional.

Destaque especial para os quinze convocados na Seleção Regional: Filippa Feifareck Bertoleti (11 anos) , Nicole Spontoni dos Santos (11 anos), Angélica Vitória de Souza Dourado (11 anos), Letícia Amaral Dario ( 12 anos ), Mariah Teno Almeida Araújo (12 anos ) , Letícia Pahins Zompero (12 anos), Gabriela Cavalcanti Herreiros (13 anos), Sara Franco Oliveira (14 anos) , Maria Eduarda Rudalov Oliveira (15 anos), Isadora Alves Ramos (16 anos), Pedro Adania Pereira (11 anos), Arthur Henrique Ferreira de Carvalho (11 anos), Rogério Ryu Stalberg Shirai (13 anos), Davi Kenzo Dias da Silva (15 anos), Pietro Henrico Pelissaro Druziani de Menezes (16 anos).

Destaque também para os atletas que conquistaram três ou mais medalhas de ouro e conseguiram classificação no ranking brasileiro: Valentina de Paula Rosa (08 anos), Larissa Amaral Dario (09 anos), Karina Harumi Stalberg Shirai (10 anos), Kimberly Laura Silva Peres (11anos), Isac Soller Martins (08 anos), Vinicius Adânia Pereira (08 anos), Davi Schirrmann da Cruz (10 anos), Luiz Felipe Tozi da Silva (17 anos).

Agradecimentos ao Governo de Andradina pelo transporte da delegação, ao ATC, Associação dos pais da natação e todos os colaboradores.