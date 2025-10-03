Mulher ferida em acidente na Av. Guanabara

ANDRADINA – Uma mulher sofreu escoriações e contusões pelo corpo ao se envolver em acidente de trânsito na última segunda-feira (29/09), no cruzamento da Av. Guanabara com rua Iguaçu, bairro Stella Maris. Socorrida pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceu em observação, sendo liberada posteriormente. A Polícia Militar registrou a ocorrência na CPJ – Central de Polícia Judiciária.
O acidente aconteceu quando a vítima pilotava a motocicleta na cor branca, pela rua Iguaçu, sentido bairro/centro e ao chegar no cruzamento citado, onde existe um semáforo, entrou a av. Guanabara, sendo acertada em cheio pelo HB20, na cor branco, dirigido por uma comerciante, que seguia sentido trevo/centro.
Com o forte impacto, a condutora da motocicleta ainda bateu contra o parabrisa do veículo antes de ser jogada no asfalto e sofrer os ferimentos. Não foi citado se a vítima sofreu algum tipo de fratura, ou ficou nas escoriações e contusões.
A motocicleta sofreu alguns prejuízos materiais, já o HB20 sofreu quebra do pararabrisa, parachoque dianteiro e amassamento no capô.
A Polícia Miliar foi acionada e preservou o local para o trabalho da perícia técnico/científica para determinar as causas do acidente e tentar descobrir quem avançou o sinal uma da outra.