Nadadora Andradinense Julia Naomi conquista a prata no Sul-americano no Rio de Janeiro

A natação andradinense está em festa após a grande conquista obtida pela nadadora Andradinense Julia Naomi Utida de Sousa, 14 anos, na semana passada ao participar do Sul-americano Juvenil de Natação realizado no Parque Aquático Júlio Delamare no Rio de Janeiro. Convocada na seleção brasileira Juvenil A ( 14 e 15 anos ) pela CBDA, ela defendeu o País num time formado por 24 atletas , 12 meninas e 12 meninos, além de quatro técnicos e um chefe de delegação.

Pra chegar até a seleção brasileira, ela passou pela seletiva nacional no Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno que foi realizado em Bauru no último mês de junho. No segundo dia de competição no Rio de Janeiro, na quarta-feira, 02, ela integrou a equipe do revezamento 4x100m livre Juvenil A e foram vice campeãs ficando atrás da Argentina. Julia Naomi foi a segunda na composição da prova e fez o melhor tempo das quatro, 59″42 ( 28″10/31″32).

Na sexta ela participou da prova dos 50m Livre classificou com o quarto melhor tempo, 27″49 nas eliminatórias da manhã e à tarde nas finais, conquistou o honroso quinto lugar mantendo seu tempo e marcando pontos preciosos para o Brasil. Ela está super feliz com essas conquistas e realizou um dos seus primeiros sonhos que era ser convocada na seleção brasileira pela CBDA.

Num espaço de um ano, começando no mês de julho do ano passado, ela teve sete convocações em seleções: quatro Paulista e três brasileira. Nada mal pra uma menina de apenas 14 anos que a cada competição desse nível adquire bagagem para realizar seu maior sonho de um dia chegar a seleção brasileira principal. Ela voltou do Rio e está treinando no Corinthians do Parque São Jorge onde de lá embarca no próximo domingo para Uberlândia-MG para representar o estado de São Paulo nos Jogos escolares Brasileiros sub 14.

Em seguida desses jogos embarca pra Mococa para representar a Federação Aquática Paulista na competição internacional Chico Piscina. É uma maratona pesada de competições de altíssimo nível técnico.

Segundo seu técnico, professor Careca, que acompanha ela há muito tempo, “com essas conquistas internacionais, a Julia ajudou o time brasileiro que foi o grande campeão Sul-americano. Ela entra para a galeria das histórias andradinenses, esse foi um grande resultado para o Brasil, mas principalmente para a natação andradinense, e vem a coroar toda dedicação e comprometimento com a modalidade em nossa cidade.

Agradecimentos ao ATC, Governo de Andradina, Associação de pais da natação, S.C. Corinthians Paulista e a todos os colaboradores amigos que ajudaram a Julia chegar a nesse nível de Natação.

