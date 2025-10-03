Header Adds
Andradina abre inscrições para o Bate Coração 2025

ANDRADINA – A Secretaria de Turismo, Esportes, Cultura, Lazer e Juventude de Andradina anunciou a abertura das inscrições para o Campeonato Bate Coração 2025, uma das competições esportivas mais tradicionais do município. Os interessados têm até o dia 9 de outubro para garantir participação, com inscrições presenciais no Centro Cultural Pioneiros de Andradina.

bate_coracao1Destinado a atletas com 35 anos ou mais, o campeonato se consolidou como uma celebração do futebol veterano, unindo tradição, rivalidade saudável e espírito de amizade. Reconhecido pela forte ligação com a história esportiva da cidade, o torneio costuma atrair grande público e valoriza a prática esportiva como instrumento de lazer e qualidade de vida.

Além do caráter simbólico, o Bate Coração 2025 também promete agitar os gramados pela premiação expressiva de R$ 5 mil, distribuída da seguinte forma:

1º lugar: R$ 3.000,00
2º lugar: R$ 1.000,00
3º lugar: R$ 500,00
Artilheiro do campeonato: R$ 250,00
Goleiro menos vazado: R$ 250,00

A organização informou ainda que a reunião com os representantes das equipes inscritas acontecerá no dia 13 de outubro, no próprio Centro Cultural, ocasião em que será realizado o sorteio oficial dos grupos. O horário será confirmado diretamente junto aos responsáveis das equipes.

Parte do calendário esportivo oficial de Andradina, o Campeonato Bate Coração reafirma o compromisso da Administração Municipal em fomentar o esporte em todas as idades, preservando tradições e incentivando a participação da comunidade.

 

