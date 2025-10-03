Header Adds
Bia Tavares conquista ouro no Pan-Americano de karatê por equipes

A andradinense Anna Beatriz Santos dos Anjos Tavares, a “Bia Tavares”, de 17 anos, realizou um grande feito por equipes ao conquistar no último sábado (27), a medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano de Karatê, disputado em Bogotá, na Colômbia. Com isso ela e suas companheiras se credenciam a voos maiores, como a luta para a classificação visando a disputa de uma futura Olimpíada.

bia_tavares1Com esse feito, “Bia”, como todos a chamam carinhosamente, eleva o nome de Andradina ao mais alto patamar desse esporte competitivo, tanto coletivo, como individual. Também melhorou seu rendimento junto com a equipe, saindo de uma medalha de bronze em 2023 e chegando ao ouro em 2025.

Ela representa a Academia Shobukan Andradina, e teve como exemplo uma família de esportistas, com seu pai sendo ex-atleta de futebol e pela irmã, que a inspirou a seguir os passos no tatame. Está ai mais uma prova de que os adolescentes seguem os bons exemplos. Se você ensina-lo no bom caminho, com certeza será um futuro cidadão de bem.

