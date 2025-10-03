Header Adds
Fique de olho

Região

medicamentos1

Medicamentos são apreendidos pela Polícia Militar em Araçatuba

ARAÇATUBA – Por volta das 17h40 de terça-feira (30/09), policiais militares da Força Tática, durante patrulhamento, realizaram a abordagem a um veículo na Rua Aguapeí, bairro Higienópolis, em Araçatuba. Em busca veicular os PM localizaram uma caixa e em seu interior várias caixas menores de medicamentos e produtos de cosméticos.

Indagado sobre os produtos e onde estava a respectiva nota fiscal, o condutor do automóvel informou que havia vindo da cidade de São Paulo e realizado a compra dos produtos de uma mulher, na cidade de Araçatuba, pelo valor de R$ 1.500,00. Todavia, o homem não soube falar o nome da mulher e nem o local específico da transação e muito menos a procedência dos produtos.

Consultado os antecedentes criminais do abordado os policiais militares souberam que ele possuía passagens pelos crimes de Estelionato, Violência Contra a Mulher e Associação Criminosa. A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Polícia Judiciária, ocasião em que o delegado de polícia realizou a apreensão dos materiais, abriu inquérito para melhor apurar os fatos, ouviu e liberou o condutor e o veículo.

Fonte: Polícia Militar

Related Article

criancas_castilho

Castilho prepara Semana da Criança com passe...

out 03, 2025Comments off

CASTILHO – A Semana da Criança em Castilho promete ser uma experiência inesquecível para os pequenos. A Secretaria Municipal de Educação vai inovar e, em vez de realizar

incendio_ilha1

Incêndio destrói seis cas...

ILHA SOLTEIRA – Pelo menos seis casas de uma

out 03, 2025
saude_focara1

Saúde de Castilho focará ...

CASTILHO – A Secretaria Municipal de Saúde promoverá atendimento

out 03, 2025
Ivo Marques Santana, de 26 anos, foi morto a tiros em frente à própria residência. Foto: Reprodução

Homem é morto a tiros de p...

A madrugada deste domingo, 29, foi marcada por mais

jun 29, 2025

Comments are closed.

error: Solicite a matéria por email!