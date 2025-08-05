Murutinga vence de virada a AABB de Três Lagoas pela Copa Máster 50 anos

ANDRADINA – A equipe de Murutinga do Sul conseguiu um importante resultado ao vencer de virada por 2 a 1 o forte combinado da AABB de Três Lagoas/MS, na manhã de domingo (03/08), na estreia da Copa Máster categoria 50 anos, promovida pelo Andradina Tênis Clube (ATC). A edição deste ano homenageia o esportista Vicente de Oliveira Neto.

O jogo

Murutinga do Sul começou mal o primeiro tempo, errando passes curtos e deixando a desejar no entrosamento inicial no meio de campo, inclusive tendo o gol adversário saído de uma desatenção, encerrando a primeira etapa com a derrotas parcial.

Depois do intervalo e com os arranjos executados pelo treinador Nilson “Negão” Xavier, um polivente a favor do esporte em Murutinga do Sul, a equipe voltou melhor, começou a tocar mais a bola e com eficiência e os gols saíram a medida que as jogadas eram tramadas, mostrando que a equipe pode evoluir e muito ao longo do campeonato.

A vitória fez justiça àquela equipe que buscou a todo custo o empate e depois o gol que lhe deu a vantagem em campo, conquistando três importantes pontos no início da competição, dando tempo para que os erros sejam consertados e os pontos positivos sejam enaltecidos pelo treinador, jogadores e toda comissão de apoio ao bom time de Murutinga do Sul.

Parabéns para a equipe que soube sofrer no início, mas se acertou em campo e conquistou a merecida vitória. Vale lembrar que o time de Três Lagoas não está morto e está acostumado a lutar o tempo todo e a derrota foi apenas um percalço do início da competição.

O jogador Adriano, de Murutinga do Sul foi apontado como o craque do jogo e recebeu troféu por isto das mãos do esportista Decinho Gava.

GOLS DA PARTIDA

Para os vencedores marcaram Wilson, o “Mandioca” e Luizinho; Para a AABB marcou Ademir Maia, o “Miau”. Arbitragem de Alessandro Baileiro.

Gols AABB Ademir (miau)