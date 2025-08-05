Professora de Andradina vítima de câncer raro, pede ajuda para realizar cirurgia

“Roberta Gasparelo Bortoleto Del Rio gravou vídeo relatando seu drama”

A professora andradinense, Roberta Gasparelo Bortoleto Del Rio, prestes a completar 35 anos em 19 de setembro, gravou vídeo explicando sua situação. Acometida por um tipo de câncer raro de apêndice, a professora necessita de ajuda para realizar procedimento cirúrgico para remoção de órgãos infectados pela doença.

“Esse ano eu descobri um câncer muito raro que atinge menos de 0,1% da população. É um câncer de apêndice que se espalhou por alguns órgãos na cavidade abdominal e peritônio. O meu caso é bem crítico. Está em estado bem avançado e grave. Eu preciso de uma cirurgia. Já fiz tratamentos, já fiz quimioterapia, mas ele não respondeu a nenhum tratamento. O único tratamento que eu tenho neste momento é a cirurgia. É uma cirurgia extremamente grande, extremamente delicada, complicada, que duraria entorno de 14 a 20 horas para a remoção de órgãos atingidos pela doença” – relatou Roberta Bortoleto.

Segundo a professora, no procedimento cirúrgico os médicos estarão retirando o máximo da doença instalada nos órgãos, porém se não fizer o procedimento com urgência, já que seu estado patológico requer agilidade, poderá se esgotar as possibilidades de cura. “Com a cirurgia em ganho mais alguns anos e sem ela, alguns meses” – disse a professora.

Roberta informou que foi encaminhada para tratamento no Hospital de Barretos, porém devido o protocolo da unidade de tratamento oncológico, ela irá ter de refazer todos os exames, inclusive a biópicia que já se encontra com laudo em mãos, mas o hospital não aceita exames de outros locais que não do próprio Hospital de Amor.

Ainda de acordo com a professora Roberta, todo esse trâmite em Barretos, poderia levar 3 meses até chegar em uma possível cirurgia. “Eu não tenho este tempo. Cada tempo que passa, cada minuto que passa, cada dia que passa, a doença se espalha mais, e eu chego mais próximo do meu caso ser inoperável” – complementou.

Quem se sensibilizar com a situação de Roberta Bortoleto, poderá fazer qualquer doação no Pix 230.536.958-12 (CPF). O vídeo foi postado nesta terça-feira (05/08), em seu perfil no Instagram @professora_roberta e no Facebook – https://www.facebook.com/roberta.bortoleto.897967. Qualquer valor será bem aceito, para dar condições da professora andradinense possa realizar o procedimento o mais rápido possível.

Fonte: ofoco.net.br