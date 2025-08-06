Santo Antônio goleia o Cecam por 4 a 2 na Copa Master 50 anos

ANDRADINA – A forte equipe do Santo Antônio mostrou que será uma forte candidata a “brigar” pelo título da Copa Máster na categoria 50 anos, promovida pelo Andradina Tênis Clube (ATC), ao golear o Cecam/Sucos Life/Prando por 4 a 2, em estreia das equipes no último sábado, 2, no campo do ATC. Segundo informações, a equipe deve ficar mais forte ainda já que aguarda 4 reforços.

O Cecam bem que tentou jogar fechado, já que estava bastante desfalcado de jogadores e um de seus atletas ainda acabou machucando a coxa, deixando a situação mais crítica.

Ao levar o primeiro gol, foi pra cima em busca do empate mais acabou tomando mais dois no primeiro tempo e acendeu o sinal de alerta para não se expor tanto para não virar uma goleada histórica. O intervalo serviu para o técnico “arrumar a casa”, propor outro tipo de jogo e até melhorou a equipe, chegando ao primeiro gol com boa jogada de ataque.

Quando esboçava uma reação e a possibilidade do empate, acabou tomando mais um gol e precisou correr atras do prejuízo, fazendo mais um e chegando aos 4 a 2, mas o cansaço físico e a falta de peças de reposição não possibilitou que a equipe almejasse qualquer tipo chance de empate. Os diretores buscam agora reforçar o time para não passar o sufoco da estreia.

Já o Santo Antônio mostrou que é a equipe a ser “batida” na competição, pois conta com jogadores de ótima qualidade física e técnica e ainda vai ganhar outros reforços.

O jogador Celso Reis, aos 60 anos, joga muita bola ainda e foi apontado como o craque do jogo, recebendo troféu das mãos de Vicente Oliveira Neto, o homenageado da competição.

GOLS DA PARTIDA

Para os vencedores marcaram: Ademir (Toco), Celso Reis, Lúcio e kristrian. Para o Cecam: Celso Canuto (Piolho) e Luiz Alberto (Pastor).

OITO EQUIPES

Oito equipes participam da competição, sendo as da Chave A: ATC/Cervejaria Império, Santo Antônio, Murutinga do Sul e Guarani

Chave B: ATC/Sucos Life, AABB/Mais Tintas, Cecam/Sucos Life/Prando e Pebec (Pereira Barreto E. C.)

HOMENAGEM

A edição deste ano da Copa Master na categoria 50 anos presta homenagem ao esportista Vicente de Oliveira Neto.