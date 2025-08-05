ATC Sucos Life vence Guarani na abertura da Copa Master 50 anos

ANDRADINA – O combinado ATC Sucos Life (azul), precisou literalmente suar a camisa para vencer pela contagem mínima a aguerrida equipe do Guarani (verde), na estreia das duas agremiações na tarde do último sábado, 02, na Copa de Futebol Máster, categoria 50 anos, promovida pela diretoria do Andradina Tênis Clube, que conta com a participação de atletas que fizeram história no futebol local, regional, estadual e até nacional.

O JOGO

O ATC/Sucos Life começou até melhor a partida, mas o Guarani equilibrou o jogo e até ofereceu perigo em alguns lances ao grande goleiro Denis, mas a defesa do Guarani não foi capaz de parar o multiuso e polivalente Paulinho Cornachione, que é um excelente goleiro e um bom centroavante, aproveitando sempre as chances quando tem oportunidade. Alias, ele foi apontado como o “craque” do jogo e recebeu troféu das mãos do associado Pablo Denner.

O Guarani foi uma boa surpresa ao montar um time base bastante aguerrido e pode dar ainda muitas alegrias para sua ruidosa torcida, que pedia a todo instante que o time fosse para cima quando estava perdendo o jogo. Prova de que via em seus jogadores potencial para jogar muito mais do que vinha apresentando.

A edição da Copa 50 anos do ano de 2025 presta homenagem ao esportista Vicente de Oliveira Neto, que empresta seu nome à competição. Todos os jogos acontecem no clube promotor do evento

Nesta quarta-feira, dia 06, a partir das 19h, o confronto entre as equipes do Pebec (Pereira Barreto) e ATC/Cervejaria Império, fecha essa primeira rodada da Copa Master 50 anos.

OITO EQUIPES

Oito equipes participam da competição, sendo as da Chave A: ATC/Cervejaria Império, Santo Antônio, Murutinga do Sul e Guarani

Chave B: ATC/Sucos Life, AABB/Mais Tintas, Cecam/Sucos Life/Prando e Pebec (Pereira Barreto E. C.)