Capítulo Cavalheiros do Sol celebra 15 anos e realiza posse da nova diretoria

ANDRADINA – Na noite de 2 de agosto de 2025, o salão de festas da Loja Maçônica Homero Rodrigues e Silva foi palco de uma cerimônia especial: a posse da nova diretoria do Capítulo Cavalheiros do Sol nº 1084, filiado ao Supremo Conselho DeMolay. O evento marcou, ainda, as comemorações pelos 15 anos de fundação do Capítulo, criado em 28 de junho de 2009 e instalado oficialmente em 7 de agosto de 2010.

A solenidade reuniu membros ativos e antigos, com destaque para a presença de jovens DeMolays que participaram da fundação do Capítulo, em um reencontro emocionante e fraterno.

Durante o evento, foi empossada a nova diretoria da 31ª Gestão Administrativa, tendo como Mestre Conselheiro o jovem Enrico Santos Manhani.

Após a cerimônia, os convidados participaram de um jantar festivo, marcado por momentos de descontração e confraternização. Representantes das lojas patrocinadoras também estiveram presentes, representados por seus Veneráveis Mestres.

O evento contou com a presença de 19 ex-Mestres Conselheiros e da senhora Elaine, que representou seu filho Oscar Bianospino, falecido. Também estiveram presentes nove tios maçons que exerceram a presidência do Conselho Consultivo ao longo dos anos, além do DeMolay Rosalvo Júnior, que representou seu pai, Rosalvo, in memoriam.

Foram homenageados os Veneráveis Mestres das três lojas maçônicas da cidade, presentes no dia do evento: tio Marcos Lovato (Loja Maçônica 11 de Julho), tio Estevão Schubert (Loja Maçônica Homero Rodrigues e Silva) e tio Roberto Carlos Cassiano (Loja Maçônica Cavalheiros de Andradina). Todos receberam homenagens pelo apoio contínuo ao Capítulo, representando tanto as gestões administrativas quanto as instituições mantenedoras desde sua fundação.

As mães de DeMolays presentes — carinhosamente chamadas de “tias” — também foram homenageadas em reconhecimento à sua dedicação e apoio ao longo dos anos.

Durante a solenidade, foram concedidas importantes honrarias:

* *Voto de Chevalier* para o irmão Igor Feliciani (a honraria será efetivada em cerimônia própria, após o aceite oficial);

* *Cruz de Honra* para o tio Marcos Lovato;

* *Título de DeMolay de Alma* para o tio Edvaldo Rossi;

* *Chave de Zorobabel* para o irmão João Pedro Moura Leal, fundador do Capítulo.

A noite foi marcada por reconhecimento, emoção e celebração da história e dos valores que sustentam o Capítulo Cavalheiros do Sol, reafirmando seu compromisso com a formação de líderes e cidadãos comprometidos com os princípios da Ordem DeMolay.

Divulgação