Homem é morto a tiros de pistola 9mm na porta de casa

A madrugada deste domingo, 29, foi marcada por mais um crime violento em Araçatuba. Ivo Marques Santana, de 26 anos, foi morto a tiros em frente à própria residência, na rua Padre Ângelo Rudello, bairro Águas Claras. O crime ocorreu às 3h26 e foi cometido com uma pistola calibre 9 mm.

De acordo com informações preliminares, Ivo foi atingido por nove disparos, sendo dois na cabeça, dois no tórax, além de perfurações nos braços, costas e nádegas. Testemunhas relataram que, mesmo ferido, ele ainda tentou correr para o interior da casa, mas foi perseguido pelo atirador, que continuou atirando até a execução.

A vítima chegou a ser socorrida com vida por uma equipe do Samu e encaminhada em estado gravíssimo à Santa Casa de Araçatuba, onde morreu pouco tempo depois de dar entrada no pronto-socorro.

A Polícia Militar isolou o local até a chegada dos peritos do Instituto de Criminalística. Durante a perícia, foram encontrados com a vítima um aparelho celular e aproximadamente R$ 205 em dinheiro. Nenhuma arma foi localizada.

A Polícia Civil já iniciou as investigações para esclarecer a motivação e identificar o autor do homicídio. O boletim de ocorrência foi registrado ainda durante a manhã, e até o momento ninguém foi preso. A apuração segue em sigilo, e novas informações poderão ser divulgadas nas próximas horas.

