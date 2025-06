Jovem é morta pelo companheiro após ser feita refém em Guaxupé-MG

A cidade de Guaxupé (MG) amanheceu triste e de luto neste domingo (29) com a morte de Anelise de Carvalho Gomes, de 27 anos, vítima de fem|nic|dio ocorrido neste sábado (28), no bairro Jardim Novo Horizonte.

Anelise foi velada no Memorial Pax Guaxupé, e o sepultamento realizado as 8h30 da manhã deste domingo, no Cemitério Municipal.

ENTENDA O CRIME:

A tragédia teve início por volta das 7h30 da manhã de sábado, quando Anelise foi mantida refém dentro da própria casa pelo companheiro, identificado como Dario Júnior, de 28 anos. No imóvel também estavam a sobrinha da vítima, uma criança de 8 anos, e o agressor. Após horas de tensão, o episódio terminou com o assassinato da jovem com um tiro.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito iniciou o cárcere após uma discussão com a esposa e efetuou disparos de @rma de fogo ainda dentro da residência. Ao chegarem no local, os policiais foram recebidos a tiros; um dos disparos atingiu a porta dianteira de uma viatura. A área foi imediatamente isolada.

Diante da gravidade da situação, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) de Belo Horizonte foi acionado e chegou ao local por volta das 13h, assumindo as negociações. O agressor se mostrou agressivo e chegou a fazer exigências, como a presença de familiares.

Após cerca de 10 horas de cárcere, por volta das 17h30, a menina foi liberada sem ferimentos aparentes. Ela recebeu atendimento do Samu e do Corpo de Bombeiros, e foi levada ao Pronto-Socorro Municipal, onde seu estado de saúde foi considerado bom.

Pouco tempo depois, às 18h, o homem se rendeu e foi preso em flagrante. Às 18h25, a morte de Anelise foi confirmada pelas autoridades. O corpo da vítima foi encontrado em um colchão na sala, com um ferimento à altura do pescoço.

No local, a PM apreendeu a arma de fogo usada no crime, além de 40 munições intactas e cinco deflagradas.

RELACIONAMENTO RECENTE E SEM HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA

De acordo com familiares, Anelise e Dario namoraram por três anos e estavam casados há apenas dois meses, período em que passaram a morar juntos no imóvel onde ocorreu o crime. Ainda segundo parentes, o agressor nunca havia apresentado comportamento violento.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia, onde equipes da Polícia Civil, incluindo perícia oficial, iniciaram os procedimentos de investigação. O caso será apurado como feminicídio e cárcere privado.

Reportagem elaborada por: Tv Vargem