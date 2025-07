Aproximadamente 5 mil cavaleiros e amazonas participam da 13ª Cavalgada Entre Amigos

ANDRADINA – Aproximadamente 5 mil cavaleiros e amazonas participaram da 13ª edição da Cavalgada Entre Amigos realizada no último sábado (05), com concentração e saída do prolongamento da Av. Guanabara, na Vila Messias, percorrendo as principais ruas da cidade e finalizando no recinto de eventos Miguel rodrigues da Silva (local de realização da Expoan, no bairro Santa Cecília. Segundo os organizadores, mais de 8 mil pessoas passaram pelo recinto.

Para se ter uma ideia da dimensão da cavalgada, enquanto a reportagem registrava o evento pelo cruzamento da Av. Guanabara com rua Minas Gerais (do lado da Santa Casa), ainda tinha cavaleiros passando por debaixo do viaduto do trevo da rodovia Marechal Rondon. Acredita-se ter sido a maior cavalgada de todos os tempos, desde o início de sua realização 13 anos atrás.

Depois de percorrer praticamente toda extensão da Av. Guanabara, sentido ao centro, a cavalgada acessou a rua São Paulo, depois a rua Paes Leme, contornou a praça central Antônio Joaquim de Moura Andrade, onde havia um grande numero de espectadores, depois seguiu pela rua Acácio e Silva e finalmente a rua Bandeirantes, com destino ao parque de exposições.

Pelo caminho, vários cavaleiros e amazonas receberam homenagens por seus trajes e pela indumentária de seus cavalos (muitos custam valores altíssimos), principalmente no trecho do comercio da família Chagas.

Ao chegarem no recinto da Expoan, foram recebidos pela Orquestra de Viola Caipira Nego Viana, depois foi a vez da dupla Marco Tulio e Luciano e os concursos de berrante, cavalos melhor trajados, melhor e mais numerosa comitiva do evento, além da cantora Mel Rocca.

Muitas das comitivas já tinham seus espaços reservados onde receberam amigos e familiares com almoço digno de elogios com feijão tropeiro, feijão gordo e muito, mas muuuito churrasco, regado com cerveja, refrigerantes, água e suco natural. A Prando Transportes e Global Ferro e Aço realizou exposição de veículos utilizados e colocados a serviço de seus clientes.

13ª Cavalgada Entre Amigos celebra a tradição pecuária de Andradina

O evento é promovido pela Associação Tradição da Terra do Rei do Gado, presidida pelo engenheiro agrônomo Carlos Bento, e é considerado um dos momentos mais simbólicos da programação festiva do município.

Mais do que um desfile, a cavalgada é uma homenagem viva à história da pecuária regional. Cavaleiros e comitivas, vestidos com trajes típicos e montados em cavalos adornados com equipamentos tradicionais, percorrem as ruas da cidade, revivendo os tempos das antigas boiadas e das comitivas que ajudaram a formar a identidade cultural de Andradina.

— “É uma forma de manter viva a história da nossa pecuária e valorizar aqueles que ajudaram a construir essa atividade tão importante para a economia e cultura da região. Não poderíamos ficar de fora dos festejos da cidade que está se consolidando como destino turístico no país”, afirmou Carlos Bisneto, uma das lideranças do grupo.