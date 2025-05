Começou o Torneio Interno de Futebol do Cecam

ANDRADINA – Um jogo realizado na noite de quarta-feira (14), a partir das 19h, entre as equipes da Petiscaria Nova Opção X Prando Transportes, marcou o início do Torneio de Futebol Mini Campo do Cecam – Centro Esportivo, Cultural, Assistencial Augusto Mariani, com a presença de grande número de sócios e visitantes na torcida. Logo depois aconteceu um jantar de confraternização entre todos os presentes, com adesão. O evento esportivo é organizado pela diretoria de esportes do clube.

A Petiscaria aprontou uma boa surpresa para cima do time da Prando Transportes, já que dava a impressão que essa segunda equipe estava melhor preparada fisicamente, pois contava com maior número de jogadores à disposição do técnico, embora todas as equipes tenham o mesmo número de atletas, mas a ausência de alguns acaba pesando para o time desfalcado.

A Petiscaria começou muito bem o jogo, atuando fechado e esperando as boas oportunidades, e em uma delas, em um bom cruzamento, o atacante Mateus Justino fez um belo gol de cabeça, causando de princípio, surpresa à boa torcida presente. Assim terminou o primeiro tempo.

Quando todos esperavam uma reação do time do Prando, após a virada, outra surpresa daquelas com a bola sobrando para o atleta máster Clovão só empurrar para ampliar o marcador. O time do Prando começou a se preocupar e, por mais que tentasse, não conseguia furar a defesa adversária. A boa atuação do goleiro Lourival, da Petiscaria, garantiu também que a bola não entrasse de forma nenhuma. O placar terminou mesmo 2 a 0 para a Petiscaria Nova Opção.